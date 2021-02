Docaposte reçoit le label « France Cybersecurity » pour L’Identité Numérique La Poste

février 2021 par Marc Jacob

Le label France Cybersecurity reçu par L’Identité Numérique La Poste offre la garantie que les produits, solutions et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France, par une filière industrielle dynamique et innovante reconnue par le marché.