Promotion 2021 du Label France Cybersecurity : Des solutions françaises au service de la souveraineté numérique

février 2021 par Marc Jacob

Le Président de la République a profité de cette visite pour annoncer la mise en place d’’une Stratégie Nationale pour la Cybersécurité l’érigeant ainsi en enjeu stratégique prioritaire. Il a également réaffirmé l’importance de pouvoir s’appuyer sur une offre de cybersécurité souveraine et de confiance.

Le label France Cybersecurity répond précisément à cet enjeu depuis plus de 7 ans. Il met en avant l’excellence des offres françaises dans le domaine de la cybersécurité et permet d’éclairer le choix des utilisateurs soucieux de contribuer à la souveraineté numérique nationale. De plus, ce label est un vecteur efficace de promotion de l’offre cyber française à l’international.

Lors de cette session 2021, ce sont 25 solutions françaises de cybersécurité qui ont été labellisées. La liste de ces offres vient d’être rendue publique (voir ci-après en p2).

Liste des entreprises et offres labellisées en 2021 :

Entreprise Offre labellisée

Airbus Cybersecurity Cyber Range

Allentis Qe-Secure

Arjuna Arjuna

Armature Technologies Conseil cyber

Atos Evidian Access Management

C2S Bouygues DFIR

Chambersign Chambersign

CoESSI CoESSI

Docaposte L’identité numérique La Poste

eDocGroup eDocSafe

Ercom Citadel

Gatewatcher Trackwatch

HarfangLab EDR

Harmonie Technologies Services SSI

Idemia Jpatch

ILEX IDSphere

ILEX Meibo People Pack

ILEX Sign&Go

Arcad Software Dot Anonymizer

Randorisec Randorisec

Tixeo Visioconférence

Tranquil IT WAPT

Unumkey Unumkey

Weakspot Weakspot

Ziwit Security

Le label France Cybersecurity offre la garantie que les produits, solutions et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France, par une filière industrielle dynamique et innovante reconnue par le marché. C’est donc une marque d’excellence pour les entreprises développant des offres de sécurité et souhaitant les commercialiser à l’export.

Pour offrir cette garantie, trois collèges indépendants gouvernent ce label. Ils sont composés respectivement de représentants des industriels du secteur (ACN, HEXATRUST), des utilisateurs (CESIN, CIGREF, GITSIS, et Espace RSSI du CLUSIF) et des pouvoirs publics (ANSSI, DGA, DGE et Business France). Ils s’appuient pour l’attribution du label sur des expertises réalisées par des tiers indépendants.

