Digital Realty finalise son rapprochement avec InterXion

mars 2020 par Marc Jacob

Traitement des actions non proposées d’InterXion

Dans la mesure où moins de 95 % du total des actions en circulation d’InterXion ont été acquises dans le cadre de l’offre d’échange, les porteurs d’actions InterXion non proposées ayant le droit de recevoir des actions ordinaires de Digital Realty (et/ou du numéraire à la place de fractions d’actions ordinaires de Digital Realty) seront généralement assujettis à une retenue à la source néerlandaise de 15 % sur les dividendes. En outre, les parts non proposées détenues par les actionnaires d’InterXion ne pourront plus être négociées sur une bourse nationale et pourront être soumises à des restrictions de transfert supplémentaires, y compris l’obligation éventuelle de présenter un acte de transfert notarié néerlandais.

Digital Realty soutient les stratégies de data center, de colocalisation et d’interconnexion des clients sur le continent américain, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, allant des services informatiques et cloud, en passant par les télécommunications, les réseaux sociaux, les services financiers, l’industrie, l’énergie, les prestations de santé, et les produits de grande consommation.