DigDash devient Advanced Partner OVHcloud

mars 2020 par Marc Jacob

Un partenariat évident

Pour ses besoins propres et pour les projets de ses clients, DigDash utilise et s’appuie sur les services d’OVHcloud depuis sa création.

En effet, la poussée du logiciel DigDash Enterprise auprès d’utilisateurs métiers entraîne aujourd’hui des besoins “clés en main” intégrant à la fois le logiciel DigDash Enterprise, sa configuration et les services d’infrastructure OVHcloud opérés par DigDash. L’hébergement sécurisé en France et en Europe répond à un enjeu de souveraineté des données qui est au cœur des préoccupations des clients de DigDash.

DigDash possède de nombreuses références dans les ETI, le secteur public et les Grands Comptes. Son logiciel est donc très complémentaire des offres OVHcloud sur ces mêmes segments avec des clients communs stratégiques.

DigDash est une société éditrice de logiciel créée en 2006 et basée à Aix en Provence, Paris et Madrid. Menée par 4 associés experts en outils décisionnels, ayant fait leurs classes chez Business Objects dans la Silicon Valley, DigDash est aujourd’hui la PME française qui défie les géants américains du tableau de bord et de l’analytique. Avec plus de 150 000 utilisateurs dans 25 pays, DigDash Enterprise aide ses clients à mieux piloter leur activité, explorer leurs données et les communiquer de manière efficace.

Dans l’ADN de DigDash, on retrouve 3 éléments fondamentaux :

AGILE : Dans une volonté d’amélioration continue, DigDash s’efforce d’être flexible.

EASY : DigDash Enterprise se démarque par sa simplicité d’utilisation à tous les niveaux.

STRONG : Robuste, la solution est reconnue comme l’une des plus puissante du marché.

Au-delà du produit, DigDash propose une offre de services complète (intégrant OVHcloud) et adaptée en fonction du besoin et des ressources de ses clients.