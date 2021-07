DigiCert annonce la disponibilité de ses certificats VMC

juillet 2021 par Marc Jacob

DigiCert, Inc. annonce la sortie officielle de ses certificats VMC conformes au standard BIMI et disponibles à l’achat à grande échelle via DigiCert CertCentral®, les partenaires DigiCert et sur digicert.com. Avec les certificats VMC de DigiCert, les entreprises peuvent afficher leur logo déposé dans la boîte mail de leurs destinataires pour se démarquer sur tous les fronts : amélioration de la notoriété et de l’image de marque, augmentation des taux d’ouverture et d’engagement, et renforcement du capital confiance et de la transparence de leurs communications par e-mail grâce à la conformité au protocole DMARC. Les certificats VMC sont d’ores et déjà reconnus par Gmail, qui permet aux entreprises d’afficher leur logo dans la boîte de réception des utilisateurs.