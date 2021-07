Panasonic présente le système i-PRO Multi-AI

juillet 2021 par Marc Jacob

Panasonic présente le système i-PRO Multi-AI conçu pour exploiter la puissance des dernières caméras et applications avec Intelligence Artificielle en les intégrant dans des infrastructures de vidéosurveillance existantes. Disponible gratuitement, le logiciel plug-in permet aux utilisateurs de gérer facilement l’analyse IA de multiples caméras i-PRO, en plus de leur système de gestion vidéo (VMS). Le résultat : une solution de sécurité avec IA plus rapide, plus efficace et plus précise sans compromis sur la qualité d’image ni la performance du réseau.

Dévoilé aujourd’hui lors de l’évènement en ligne LinkedIn Live organisé par Panasonic et Genetec, le système i-PRO Multi-AI est déjà entièrement intégré dans la dernière version de Genetec Security Center (V5.10.1), ainsi que dans le VMS Panasonic Video Insight. Un nouveau système complet de sécurité avec IA voit le jour lorsque l’i-PRO Multi-AI est associé aux dernières caméras i-PRO des gammes S et X Panasonic intégrants une plateforme ouverte d’Intelligence Artificielle et compatibles avec des applications de sécurité IA gratuites.

Le système fonctionne avec des caméras i-PRO avec IA offrant des capacités analytiques de pointe, et permet l’installation d’un plug-in sur le serveur VMS désiré et le poste client. Le système i-PRO Multi-AI enregistre et filtre les meilleures images et les métadonnées grâce au "Deep Learning" de la caméra IA pour une analyse ultra-précise. Ces données précieuses peuvent être utilisées pour la détection grâce à Intelligence Artificielle et l’envoi d’alarmes, la surveillance et les recherches rapides réalisées post-évènements. Le tout permettant d’augmenter de manière exponentielle les capacités des infrastructures de vidéosurveillance.

Système enrichit par des applications gratuites avec Intelligence Artificielle

Les applications d’Intelligence Artificielles i-PRO existantes, telles que AI-VMD et AI Privacy Guard ainsi que trois nouvelles applications IA (AI Face Detection, AI People Detection et AI Vehicle Detection) viennent désormais enrichir le système. Toutes ces applications permettent d’effectuer une recherche simple et rapide dans des enregistrements à partir des métadonnées. Elles sont parfaitement adaptées à la surveillance en zones urbaines et à la sécurité publique.

La détection de visage est extrêmement précise grâce à l’application "i-PRO AI Face Detection", qui est aussi efficace dans des environnements à faible luminosité ou dans des conditions de contre-jour, et également lorsque les visages sont dissimulés par des masques, un aspect particulièrement important en cette période de pandémie.

L’application "i-PRO AI People Detection" parvient à détecter et à classer les traits du visage et les caractéristiques des vêtements en plusieurs catégories utiles, comme le sexe, l’âge ou la couleur d’une tenue. Il est possible d’effectuer une recherche grâce à ces critères pour identifier facilement un individu.

L’application "i-PRO AI Vehicle Detection" permet de détecter et de classer des caractéristiques de véhicules comme le type ou la couleur.

La gamme de caméras i-PRO Série S est désormais dotée d’une nouvelle fonctionnalité par défaut : la classification sonore (coups de klaxon, coups de feu, hurlement ou bris de glace) réalisée avec des microphones externes. Ainsi, la technologie IA n’est plus purement d’ordre visuel.