Des pirates informatiques sophistiqués peuvent attaquer les iphones en exploitant une faille jusque-là inconnue dans le logiciel de messagerie du smartphone

avril 2020 par Bastien Bobe Security Sales Engineer, South Europe de Lookout

Comme nous l’avons vu par le passé, des attaques sophistiquées cherchent à exploiter des vulnérabilités sur des mobiles de VIP. Ces attaques débutent le plus souvent par une attaque ’one click’ ou ’zero click’ pour accroître leurs chances de succès. Les outils de surveillance mobiles utilisant de telles techniques sont disponibles en vente libre ou dans certains cas en mode ’as a service’ auprès de tierces parties. La multiplication de telles attaques indique que les attaquants considèrent de plus en plus les terminaux mobiles comme la cible la plus intéressante pour des opérations de surveillance et d’espionnage.