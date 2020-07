Des chercheurs de Check Point ont découvert des failles de sécurité dans l’une des infrastructures informatiques les plus populaires au monde pour le télétravail

juillet 2020 par Check Point

Les chercheurs de Check Point ont identifié des failles de sécurité dans Apache Guacamole, l’une des infrastructures informatiques les plus populaires au monde pour le télétravail. Avec plus de 10 millions de téléchargements, ce logiciel libre et gratuit permet aux télétravailleurs d’accéder au réseau informatique de leur entreprise depuis n’importe quel endroit, en utilisant uniquement un navigateur web. Apache Guacamole fonctionne sur de nombreux appareils, y compris des téléphones mobiles et des tablettes, ce qui permet aux télétravailleurs « d’avoir un accès constant et sans entrave à vos ordinateurs depuis le monde entier, » selon les créateurs du logiciel.