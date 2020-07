Fin du support de Magento 1 - Analyse de Tenable

juillet 2020 par Satnam Narang, Staff research engineer chez Tenable

Satnam Narang, Staff Research Engineer chez Tenable, analyse la situation :

« Cela fait maintenant près de deux ans que Magento, l’une des solutions de e-commerce les plus populaires, a annoncé que Magento 1, aussi bien pour la version Communauté que Commerce, arriverait en fin de vie à la fin du mois de juin 2020. Ce délai a donné aux propriétaires de sites l’occasion de se préparer et, espérons-le, de passer à Magento 2, qui est lui supporté. Les cybercriminels ont régulièrement pris pour cible les sites Magento dans le cadre d’attaques de type Magecart, dans lesquels ils injectent du code malveillant afin de voler les informations des cartes de paiement des clients des sites victimes. Avec la sortie du dernier lot de correctifs de sécurité de Magento le 22 juin dernier, il est probable que les attaquants s’évertuent à exploiter les vulnérabilités non divulguées de Magento 1. Il est donc impératif que les propriétaires de sites Magento passent à Magento 2 pour continuer à mettre à jour leur sécurité ou envisagent une autre solution de commerce électronique qui soit toujours supportée. »