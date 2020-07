Deremarque Informatique combine E STORAGECRAFT SHADOWPROTECT ET StorageCraft ShadowProtect et OneXafe Solo pour aider les TPE

juillet 2020 par Marc Jacob

Utilisateur de longue date de ShadowProtect et de ses fonctionnalités avancées de sauvegarde et de restauration, Deremarque Informatique adopte l’appliance plug and protect OneXafe Solo.

StorageCraft® annonce l’intégration de ses appliances StorageCraft OneXafe Solo au portefeuille de l’entreprise de support informatique Deremarque Informatique. Confrontée à une augmentation du nombre d’incidents liés aux données critiques de ses clients TPE (Très Petites Entreprises), Deremarque Informatique fait évoluer son offre de sauvegarde et de restauration des données reposant sur ShadowProtect en y associant les appliances zéro-configuration OneXafe Solo. Ces équipements transfèrent les données des clients TPE et PME (Petites et Moyennes Entreprises) directement vers StorageCraft Cloud Services leur assurant ainsi une continuité d’activités sans faille.

Si les TPE réalisent petit à petit l’importance de disposer de solutions de sauvegarde et de restauration efficaces des données, permettant de réagir en cas de défaillance et d’assurer la continuité de leurs activités, les incidents sont encore nombreux et peuvent s’avérer désastreux même pour les entreprises qui se pensent protégées. C’est dans ce contexte que Jean-Claude Deremarque, Fondateur et Dirigeant de l’entreprise éponyme Deremarque Informatique a créé un portefeuille de solutions permettant de restaurer les données et l’activité de ses clients TPE/PME.

Ayant adopté et éprouvé l’efficacité et la fiabilité de ShadowProtect, logiciel de sauvegarde et de reprise après sinistre, Deremarque Informatique en a fait bénéficier la plupart de ses clients. ShadowProtect permet notamment d’exécuter des tests automatisés et simples sur les snapshots pour s’assurer qu’ils seront facilement réplicables en cas de sinistre.

Suite à divers incidents, autant liés à des erreurs de manipulation qu’à des actes de malveillance (ransomware) chez ses clients, Deremarque Informatique a décidé de faire évoluer son offre pour proposer encore plus de sécurité à ses clients.

Pour répondre à la demande grandissante en solutions de sauvegarde externalisée tout en tenant compte des contraintes humaines, technologiques et financières de ses clients, Deremarque Informatique a recommandé l’appliance OneXafe Solo récemment lancée par StorageCraft. Cette dernière propose un système plug-and-protect ne nécessitant aucune compétence technique, et se déployant très rapidement pour répliquer les données de l’entreprise sur le cloud de StorageCraft. OneXafe Solo offre de puissantes fonctionnalités de protection des données, et de workflows basés sur des accords de niveaux de services (SLA), de restauration instantanée avec StorageCraft Virtual Boot, et d’une gestion centralisée hébergée dans le cloud, StorageCraft OneSystem. OneXafe Solo permet ici de compléter la protection des données avec une sauvegarde externalisée adaptée aux besoins spécifiques de ces entreprises. Il est également très intéressant de noter que les données stockées sur le disque interne de OneXafe Solo sont quasiment hors de portée des malfaiteurs et protègent donc également des attaques de ransomware ou de tout autre type de piratage.

OneXafe Solo sera donc prochainement déployé chez plusieurs des clients de Deremarque Informatique afin de consolider leurs stratégies de protection des données et d’assurer la continuité de leurs activités en cas d’incident externe ou interne. En plus de vCenter, la solution supporte également les environnements Hyper-V et ESXi au niveau de l’hyperviseur (sans agent).

« StorageCraft est un véritable tiers de confiance pour Deremarque Informatique. Nous utilisons ShadowProtect depuis plus de dix ans et sommes toujours aussi satisfaits de constater son efficacité. Nous avons hâte de déployer l’appliance OneXafe Solo qui répond réellement aux besoins de simplicité et d’efficacité des TPE. Cette réplication des données et des systèmes dans le cloud ainsi que les tableaux de bord associés ajoutent une couche supplémentaire de sécurité pour garantir la continuité d’activité de ces entreprises. » explique Jean-Claude Deremarque, gérant, Deremarque Informatique.