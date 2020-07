QNAP choisit la plateforme logicielle ISS d’Altran pour de nouveaux commutateurs intelligents ciblant le marché NAS

juillet 2020 par Marc Jacob

Afin d’anticiper la croissance à deux chiffres prévue pour le marché du stockage en réseau (NAS), Altran, une société du groupe Capgemini, a annoncé que l’une de ses solutions logicielles en réseau –ISS (Intelligent Switch Solution) – est à présent utilisée par QNAP Systems dans la construction et le déploiement de leurs nouveaux commutateurs intelligents Ethernet et haut-débit à destination du marché du stockage en réseau.

QNAP, spécialiste des dispositifs NAS pour le partage de fichiers, la virtualisation, la gestion de stockage et les applications de surveillance, a intégré la solution logicielle d’Altran au sein de la plateforme de commutation « QSW-M408 10Gbe ». Cette collaboration permet aux produits en réseau QNAP de fonctionner de façon optimale dans les cas d’usage du stockage en réseau pour les centres de données et les réseaux d’entreprises.

Le stockage en réseau NAS récupère la fonction de service de fichiers gérée auparavant par d’autres serveurs sur le réseau. Les bénéfices potentiels du stockage en réseau NAS dédié, en comparaison aux serveurs de fichiers standards, incluent un accès plus rapide aux données, une administration facilitée et une configuration simple.

Les plateformes logicielles d’Altran sont modulables, flexibles et évolutives, et elles peuvent être utilisées pour développer tout une gamme de produits et de services. La solution logicielle en réseau ISS d’Altran est disponible sur toutes les principales puces et plateformes, y compris les plateformes « en marque blanche », et elle est pré-intégrée avec de nombreux écosystèmes-partenaires. C’est une solution nouvelle génération et « SDN ready » conçue sur le modèle des principes « cloud-native ».

Selon « MarketsandMarkets », il est prévu pour le marché mondial du stockage en réseau un taux de croissance de plus de 20% sur les cinq prochaines années, passant d’environ $21 millions l’année dernière à près de $60 millions en 20252, en grande partie alimentée par les applications intelligentes et analytiques.

QNAP espère récupérer une grande part du marché avec ses plateformes de commutation 10Gbe, conçues pour fournir une configuration d’expérience réseau facile à un prix très accessible.