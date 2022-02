Dell lance PowerVault ME5

février 2022 par Marc Jacob

Dell Technologies lance Dell PowerVault ME5, une série de trois nouveaux modèles de baies de stockage entrée de gamme, spécialement conçues et optimisées pour les environnements SAN et DAS et prêtes à répondre à un grand nombre d’enjeux métiers des petites et moyennes entreprises. Les PME doivent par exemple faire face à la forte croissance des données, gagner en simplicité opérationnelle, gérer des charges de travail plus importantes et innovantes et/ou générer des gains de productivité plus rapidement. PowerVault ME5 répond à ce cahier des charges avec une conception logicielle moderne qui double les performances, le débit, la capacité et la mémoire de PowerVault ME4.

Avec les solutions de stockage PowerVault, Dell Technologies propose une offre complète intégrant des opérations simplifiées, des services de traitement de données exhaustifs, de hautes performances ainsi que des fonctions d’analyses du stockage basées sur le cloud, et une compatibilité avec les serveurs Dell PowerEdge. Les baies de stockage PowerVault ME5 intègrent PowerVault Manager, une interface unifiée pour l’administration des baies avec une navigation intuitive (HTML5) et des API Redfish/Swordfish REST ou CLI. PowerVault ME5 est également compatible avec Dell Open Management Enterprise (OME). Les Services additionnels ProSupport pour PowerVault ME5 donnent accès à CloudIQ sans surcoût. CloudIQ est la solution AIOPs de Dell dans le cloud, qui recourt à la télémétrie, au Machine Learning et à d’autres algorithmes pour fournir aux utilisateurs des notifications et des analyses prédictives indiquant la santé opérationnelle de la baie de stockage, des conseils de remédiation, des anomalies, des projections de capacité du stockage récupérable, etc.

La conception de PowerVault ME5 est parfaitement adaptée à un vaste éventail de charges de travail, notamment des systèmes de fichiers HPC avec BeeGFS, PixStore et NFS, de sécurité (par exemple de la vidéoprotection), la virtualisation Microsoft et VMware jusqu’à 500 postes de travail virtuels, et certains cas d’application dans le Edge (Industrie pétrolière, Gaming en ligne) et de nombreux autres SLA. PowerVault ME5 peut être configuré comme une baie 100 % flash, cependant une majorité des PME recherchent une solution de stockage hybride économique pour tous les environnements applicatifs qui n’exigent pas les faibles temps de latence du 100 % flash et du NVMe, mais requièrent néanmoins un niveau élevé de disponibilité, de fiabilité et de sécurité.

De nombreuses PME, à l’instar des grandes entreprises, désirent simplifier leurs opérations informatiques, réduire les risques et déployer des plateformes de stockage plus rapides et plus évolutives afin de faire face aux exigences des applications modernes et à la croissance du volume de données. Les baies Dell PowerVault ME5 sont disponibles dès aujourd’hui.