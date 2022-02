TCS lance la Cyber Defense Suite

février 2022 par Marc Jacob

Tata Consultancy Services (TCS) lance sa Cyber Defense Suite — un ensemble complet de services de cyber sécurité modulaires, rapidement adoptables et proposés via une plateforme afin de donner aux dirigeants la confiance et l’agilité nécessaires au développement de leurs activités numériques.

L’accélération rapide des modèles commerciaux basés sur le cloud et l’augmentation des cyberattaques au cours des deux dernières années ont mis en évidence la nécessité pour les entreprises de disposer de mesures de sécurité capables de suivre le rythme. La Cyber Defense Suite de TCS offre une visibilité à 360 degrés et une intelligence prédictive pour se défendre et réagir de manière proactive contre les risques en constante évolution, le tout à partir d’une plateforme unique.

La nouvelle Cyber Defense Suite est une plateforme modulaire conçue pour fournir :

• Visibilité sur les menaces de bout en bout

• Détection étendue et réponse automatisée aux incidents

• Gestion des identités et des accès numériques

• Gestion des vulnérabilités et corrections

• Prise en charge des risques et des règles de conformité

• Limitation des cyber-risques liés aux tiers

• Sécurité des environnements multi-cloud

La suite est évolutive et intègre l’automatisation, ce qui permet aux entreprises de gagner en agilité et en rapidité, tout en réduisant le coût total de propriété.

La nouvelle Cyber Defense Suite renforce et accélère le portefeuille de services de TCS en matière de cyber sécurité. Avec plus de 10 000 cyber-spécialistes et plus d’une douzaine de centres de gestion des menaces répartis dans le monde entier, TCS travaille avec les organisations pour sécuriser leurs activités numériques à échelle mondiale tout en répondant à leur besoin de localisation commerciales et réglementaires.