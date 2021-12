Dell Technologies et AWS s’allient pour protéger les données des entreprises contre les attaques de ransomware

décembre 2021 par Marc Jacob

Dell Technologies et Amazon Web Services, Inc., une société d’Amazon.com, Inc., proposent la solution Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery sur la Marketplace AWS. Grâce à la Marketplace AWS, les clients peuvent facilement se procurer et déployer ce coffre-fort basé sur un « air gap » conçu par Dell – le principal fournisseur du secteur en matière de d’appareils et de logiciels de protection des données(1) – pour protéger et isoler leurs données en toute sécurité en cas de cyberattaque.