Rubrik annonce le support d’AWS S3 Object Lock

décembre 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce une protection étendue contre les ransomware avec la prise en charge de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Object Lock. Amazon S3 Object Lock fournit un modèle WORM (write-once-read-many) pour les données dans S3 afin de renforcer la sécurité des clients contre les ransomwares et d’empêcher la suppression ou l’écrasement des objets pendant la période de rétention définie par le client. Les clients de Rubrik peuvent désormais utiliser Rubrik Zero Trust Data Security avec Amazon S3 comme archive immuable, garantissant que les sauvegardes à long terme sont conservées sur un service de stockage fiable afin de se remettre rapidement des attaques de ransomware.

Alors que les attaques de ransomware se multiplient, Rubrik continue de susciter un vif intérêt pour ses solutions Zero Trust Data Security, suite à l’annonce récente d’une garantie de récupération de 5 millions de dollars en cas de ransomware. Cette offre est une garantie qui rassure les clients sur leur capacité à se remettre des cyberattaques et des défaillances opérationnelles en utilisant l’offre Enterprise Edition de Rubrik.

« Notre mission est de garantir que les données de nos clients sont toujours disponibles grâce à notre plateforme Zero Trust Data Security. Avec la nouvelle prise en charge d’Amazon S3 Object Lock, nous étendons nos sauvegardes immuables afin de fournir aux clients l’assurance d’une récupération en cas de ransomware, quel que soit l’environnement cloud, » a déclaré Vasu Murthy, vice-président du produit chez Rubrik.

La pandémie mondiale et l’augmentation des modèles de travail hybrides ont suscité une demande encore plus forte pour Rubrik et AWS, en particulier dans les secteurs verticaux de la fabrication, des médias et de l’éducation (SLED) et du secteur public. La plateforme de sécurité des données de Rubrik continue d’être une solution qui assure la protection des parcs de données dans les clouds hybrides des clients. Plus de 3 800 clients ont adopté Rubrik.