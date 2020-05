Déjà partenaire de Silver Peak en Europe, GTT élargit son offre de service SD-WAN managé dans la zone Amériques

mai 2020 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce l’extension de son offre de service SD-WAN en ajoutant la plateforme Silver Peak Unity EdgeConnect™ SD-WAN Edge dans la zone Amériques. Le service de SD-WAN managé de GTT répond aux besoins des clients souhaitant une performance optimale des applications, une meilleure efficacité de bande passante et de hauts niveaux de sécurité. GTT est l’un des premiers prestataires à avoir proposé du SD-WAN managé avec plusieurs options de fournisseurs. La nouvelle offre SD-WAN disponible en Amériques complète l’offre déjà disponible en Europe avec Silver Peak et utilisée par plus de 100 clients.