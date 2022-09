DataCore s’associe à Symply pour créer une appliance d’archivage multimédia

septembre 2022 par Marc Jacob

DataCore Software annonce sa collaboration avec Symply, le développeur de solutions de stockage numérique haut débit, pour créer une nouvelle appliance destinée à rationaliser l’archivage des contenus multimédia. Reposant sur la plateforme de stockage objets de nouvelle génération Perifery de DataCore, la nouvelle solution SymplyPerifery est conçue pour les appliances et les périphériques Edge. Intégrant de puissants outils de gestion des workflows et des ressources, SymplyPerifery offre aux entreprises du secteur des médias et du divertissement une appliance d’archivage hautement évolutive, flexible et sécurisée, qui s’intègre parfaitement aux workflows de production, de post-production, de studio, de sport et de création en interne.

« En étroite collaboration avec Symply et un groupe exclusif de partenaires de son écosystème, DataCore a mis au point SymplyPerifery, une solution qui apporte aux entreprises de médias des fonctionnalités inégalées pour l’archivage des workflows », déclare Dave Zabrowski, Président-directeur général de DataCore. « La nouvelle offre SymplyPerifery fournit aux partenaires et utilisateurs de DataCore une appliance professionnelle optimisée pour les médias, en complément de la solution logicielle Swarm actuelle, sur le matériel de leur choix », ajoute Dave Zabrowski.

SymplyPerifery offre une polyvalence inégalée pour la conservation des ressources multimédias. Grâce à cette appliance, les entreprises de médias peuvent transférer les contenus de leur système de stockage en ligne principal (SAN ou NAS) vers une archive locale afin de faciliter la réutilisation et la rémonétisation à court et à long terme. Cette solution à coût prévisible permet d’archiver des contenus à partir d’environnements de workflow cloud partagés, dont Avid, StorNext, des réseaux NAS, SAN et autres, tout en offrant une évolutivité et une flexibilité illimitées.

« Nous avons choisi DataCore Perifery comme moteur pour notre nouvelle appliance d’archivage en raison de sa compatibilité avec Swarm, la solution de stockage objets primée de DataCore. Aucune autre option ne nous offrait le même niveau de fonctionnalités, de performances, d’évolutivité et d’intégration transparente », déclare Keith Warburton, président-directeur général de Symply. « Nous avons conçu l’appliance SymplyPerifery pour prendre en charge les applications tierces compatibles S3 directement intégrées depuis notre pile logicielle de pointe. Cette combinaison change la donne et apporte les éléments essentiels à la conservation des ressources au sein d’une solution tout-en-un puissante et de premier ordre. »

L’appliance SymplyPerifery s’appuie sur le logiciel DataCore Perifery spécialement conçu pour les appliances et les périphériques Edge. Ce logiciel de nouvelle génération garantit que les archives de contenus à croissance rapide sont protégées en permanence et accessibles instantanément. La solution est en outre complétée par plusieurs composants logiciels clés, dont axledit pour un montage rapide, facile et en temps réel dans le cloud, StorageDNA pour simplifier la protection et l’archivage des données à partir de workflows partagés, ainsi que Tiger Bridge pour gérer efficacement les ressources des clouds privés et publics.

« Nous sommes ravis de l’intégration de StorageDNA dans la nouvelle appliance SymplyPerifery », confie Tridib Chakravty, président-directeur général de StorageDNA. « Cette appliance répond à la nécessité critique pour le secteur d’une solution de conservation des médias dans le cloud privé et hybride », ajoute Tridib Chakravty

« Cette solution d’archivage multimédia centralisée est une alternative simple et rentable au déplacement de l’ensemble du contenu multimédia dans un cloud à long terme », déclare Sam Bogoch, président-directeur général d’axle.ai, et précise : « Grâce à DataCore Perifery, nous profitons de fonctionnalités de gestion de métadonnées sophistiquées et pouvons offrir à nos clients une meilleure expérience de gestion multimédia ».

« L’appliance SymplyPerifery est une nouvelle solution fascinante », se réjouit Alexander Lefterov, PDG de Tiger Technology. « Intégrée au logiciel de gestion de données Tiger Bridge, elle permet aux utilisateurs d’étendre en toute transparence leur stockage principal à DataCore Perifery, bénéficiant ainsi d’un espace de travail unique, performant et extrêmement évolutif. Aucune modification des workflows n’est nécessaire », confirme Alexander Lefterov.