Retency Privacy Engine permet aux Data Clean Rooms d’anonymiser leurs données

septembre 2022 par Marc Jacob

Retency offre aux annonceurs et aux médias une solution pour les Data Clean Rooms, qui protège la donnée first party et assure la conformité des traitements aux exigences réglementaires européennes. Grâce à son procédé d’anonymisation profonde, Retency élimine les risques de fuite de données et de non-conformité des traitements inhérents aux solutions existantes de Data Clean Rooms.

Les Data Clean Rooms ont pour vocation la comparaison directe de données first party – par exemple entre annonceur et média – en réponse notamment à la disparition des cookies tiers. Les Data Clean Rooms actuelles sont principalement fondées sur la simple pseudonymisation des identifiants. Ces méthodes sont facilement contournables et n’apportent pas de garanties sur la protection des données individuelles impliquées.

Le procédé, conçu privacy by design par les équipes de Retency, effectue en temps réel l’anonymisation profonde des données, qui sont transformées en micro-agrégats anonymes – agrégats mathématiques dépourvus de toute donnée personnelle. Le procédé est 100 % conforme aux critères d’anonymisation établis par les 29 « CNIL » européennes (individualisation, inférence, corrélation et differential privacy) et garantit une excellente précision, y compris pour la détection de signaux faibles.

Retency permet par exemple de caractériser le ciblage contextuel des médias par comparaison au CRM annonceur, d’identifier des segments d’audience et de mesurer l’impact des campagnes, tout en assurant une protection totale des données first party.