DataCore SANsymphony en alerte au service incendie de la Nièvre

avril 2020 par Marc Jacob

Le service d’incendie et de secours de la Nièvre (SDIS 58) déploie plus de 1000 pompiers et une centaine de véhicules au bénéfice quotidien des 200 000 habitants du département. Reliés au système d’information et de communication basé en périphérie de Nevers, les 47 centres de secours bénéficient d’un accès ultra rapide aux applications informatiques spécialisées qui assurent la réactivité et la coordination des moyens humains et matériels.

LES RESULTATS

Une architecture informatique moderne, fiable et sécurisée qui répond instantanément aux sollicitations d’utilisateurs travaillant dans l’urgence

Une capacité de stockage accrue permettant de répondre aux besoins croissants, adossée à la capacité de hiérarchiser automatiquement les applications sur des supports à accès très rapide (SSD) pour apporter souplesse et réactivité

Un indispensable Plan de reprise et de continuité d’activité, testé régulièrement et assurant la permanence et l’efficacité des services de secours même en cas d’incident informatique.

Les bénéfices

L’architecture du système informatique du SDIS 58 repose désormais sur trois serveurs Datacore SANSymphony utilisant des « lames » Lenovo SR650 à 24 baies. Les deux premiers ensembles installés dans la salle principale fonctionnent en miroir, en association avec le cluster VMware et des capacités de stockage sur SSD et disques. Le troisième ensemble, distant du site principal, a pour vocation d’assurer le PRA/PCA. L’installation des machines et la configuration de Datacore SANsymphony a été effectuée par Abicom qui en assure aussi la maintenance curative matérielle et logicielle. L’intégration du cluster VMware dans le nouveau dispositif et la mise en réseau ont été réalisées en interne. La montée en charge s’est effectuée progressivement, d’abord avec le transfert sur les serveurs DataCore des machines virtuelles les moins sensibles. Puis, après validation de cette phase initiale, les migrations ont concerné les autres machines virtuelles et les fichiers utilisateurs critiques et se sont achevé début 2018. Les sauvegardes et autres données mortes ont été transférées sur des NAS économiques acquis en complément tandis que l’intégration de la solution Veeam s’effectuait sans problème. L’opération de renouvellement a été exécuté pour un budget d’environ 120 000€. Depuis sa mise en production, les bénéfices de DataCore sont quotidiennement appréciés. Ses performances et sa stabilité ont convaincu le SI de sa fiabilité, le rendant totalement apte à intégrer les briques du système opérationnel pompier. Ses utilisateurs se félicitent particulièrement de la réactivité des applications et de la stabilité des sessions, certaines d’entre-elles devant être accessibles en mobilité par l’intermédiaire d’interface web. De son côté l’équipe du SI a très vite intégré ce dispositif particulièrement simple à piloter et qui n’a connu aucune panne depuis son premier démarrage en 2017. Seuls quelques bugs sur la dernière mise à jour de SANsymphony ont nécessité le support de DataCore qui a répondu instantanément à l’appel et trouvé rapidement la solution.

Notre choix en faveur de DataCore est d’abord technico-économique puisque cette solution était la moins chère en plus d’être très performante et résolument moderne. Nous apprécions aujourd’hui la simplicité de son exploitation qui ne requiert pas plus de personnel et l’assistance efficace de l’éditeur en cas de besoin. La stabilité et le haut niveau de performances de SANsymphony augmentent indubitablement la réactivité et la sécurité des applications critiques, ce qui est primordiale dans notre métier. Explique Maxence Viodet, Administrateur systèmes au SDIS 58

Conclusion

L’infrastructure virtualisée SANsymphony de DataCore apporte réactivité et haute disponibilité aux services de secours de la Nièvre. Grâce à des moyens informatiques fiables, sécurisés et performants les pompiers peuvent intervenir avec efficacité sur tout leur territoire. Ils disposent en permanence, dans leurs centres de secours et sur le terrain, des informations nécessaires à la réussite de leurs missions au bénéfice de la population.