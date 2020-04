Yubico renforce la sécurité de l’écosystème d’EasyMile International

avril 2020 par Marc Jacob

EasyMile est un pionnier de la technologie des véhicules autonomes, principalement utilisés pour le transport de matériel et de personnel, et pour lesquels la société développe des solutions logicielles. Le siège d’EasyMile se trouve en France et l’entreprise est de plus en plus présente à l’international, principalement aux États-Unis, au Japon et en Australie.

EasyMile s’engage à respecter des normes de sécurité maximales pour la flotte de véhicules autonomes qu’elle gère, et la société suit les meilleures pratiques du secteur en matière de sécurité. EasyMile a choisi le YubiHSM 2 de Yubico pour sécuriser son infrastructure d’autorité de certification (CA) X.509 et par extension, son écosystème de véhicules autonomes.

Les modules HSM des fabricants traditionnels se concentrent sur des cas d’utilisation haut de gamme pour répondre à d’importants volumes de trafic et à des exigences de signature élevées. Cela les rend coûteux, difficiles à porter et complexes à déployer. Le YubiHSM 2 offre un bon rapport entre coût et sécurité, tout en étant facile à utiliser et rapide à déployer.

« En matière de sécurité, Yubico est une évidence, déclare Alexandre Hamez, responsable technique chez EasyMile. YubiHSM est un excellent produit d’une entreprise renommée dans le domaine et offre un label de confiance. » Son exigence de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et son souci de toujours s’améliorer ont conduit EasyMile à se lancer dans un projet de renforcement de son infrastructure à clé publique (PKI) ; l’entreprise a ainsi opté pour le stockage des clés privées des autorités de certification PKI dans du matériel compatible HSM.

« EasyMile est une entreprise reconnue du secteur des véhicules autonomes, où la sécurité est primordiale. Nous sommes très heureux qu’elle ait décidé de travailler avec Yubico, et tout particulièrement qu’elle ait choisi notre YubiHSM pour sécuriser son infrastructure PKI, confie Ashvin Saminathen, ingénieur solutions EMEA chez Yubico. Nous sommes impatients d’aller plus loin avec l’équipe d’EasyMile pour améliorer continuellement ses niveaux de sécurité. »

Le choix d’un matériel compatible avec le module HSM devait notamment répondre aux exigences suivantes : intégration et temps de déploiement rapides et peu coûteux, administration et facilité d’utilisation simples et kits de développement offrant un niveau de confiance plus élevé. EasyMile étant déjà utilisateur de la série YubiKey 5 de Yubico, le déploiement du YubiHSM 2 a été facile à gérer.