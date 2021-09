Data Legal Drive renforce son comité de direction avec l’arrivée de Dorian Antoine

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Âgé de 39 ans, Dorian Antoine dispose de 15 années d’expérience dans le conseil, l’analyse, le pilotage et le management d’organisations opérationnelles. En intégrant Data Legal Drive, Dorian Antoine a pour mission de développer et piloter l’ensemble des processus de satisfaction et fidélisation clients. Il participera également activement à l’accompagnement des entreprises dans leur processus de mise en conformité RGPD.

Diplômé de l’école d’ingénieur ESIEA (2004) et de l’ESC Montpellier (2005), il débute sa carrière en tant que consultant chez CapGemini. Il rejoint alors LexisNexis en 2008 où il se voit confier la réorganisation opérationnelle et managériale d’un département de delivery logiciel, le déploiement et le support des solutions de gestion de cabinets d’avocats et de rédaction d’actes pour des cabinets d’expertise comptables. Fort de son expertise, il endosse alors de nouvelles responsabilités en prenant la fonction de Directeur des opérations clients en 2014 où il aura pour mission de manager un département client tout en assurant la satisfaction et la fidélisation du portefeuille de l’entreprise. Après 13 ans chez LexisNexis, il décide de prendre le chemin des scale-ups et de l’entrepreneuriat en rejoignant Data Legal Drive aux côtés de Sylvain Staub, CEO de l’entreprise.