Infoblox nomme Sarah Duyndam en tant que Country Manager France

septembre 2021 par Marc Jacob

Après avoir rejoint Infoblox en janvier 2021 en tant que Senior Sales Account Executive, Sarah Duyndam n’a cessé de prouver ses compétences et son expertise en leadership, management et développement commercial. Son expérience de près de 20 ans dans le secteur informatique lui a permis de maîtriser le marché des nouvelles technologies et de travailler pour des entreprises leaders du secteur, notamment Cisco et Microsoft. Diplômée de Montpellier Business School en 2002, elle est spécialisée dans les risques de sécurité associés à l’Internet d’Objets.

Dans son nouveau rôle, les missions de Sarah Duyndam consistent à diriger et à coordonner le développement commercial du marché français pour Infoblox, notamment pour dynamiser l’activité autour de la nouvelle stratégie “Infoblox 3.0”. Cette dernière réunit les solutions de cybersécurité et de DDI de l’entreprise dans une seule plateforme. Elle vise ainsi à aider les clients à migrer la gestion des services de réseau vers un environnement cloud de manière sécurisée et efficace, dans le contexte où les environnements de télétravail hybride génèrent une multiplication rapide des menaces cyber.

Sarah Duyndam est également la première femme occupant la position Country Manager d’Infoblox en France et fait partie d’un peu nombre des femmes leaders dans le secteur informatique.