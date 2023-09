Data Center : comment garantir la fiabilité des installations électriques ?

septembre 2023 par Témoignage de R. C., chargé de projet chez KOHLER.

Kohler conçoit, fabrique et installe des groupes électrogènes de 1 à 4500 kVA depuis 1966. L’entreprise accompagne également ses partenaires et l’ensemble de ses clients à pérenniser leur installation de production d’énergie électrique continue ou de secours. Kohler était à la recherche d’un fabricant pour répondre aux besoins et contraintes de tests et vérifications des sources d’alimentation électrique de l’un de ses clients, exploitant de Data Center. Metal Deploye Resistor a été choisi pour répondre à ces besoins.

Les Data Centers : des environnements aux multiples contraintes

“Le domaine des Data Centers est un milieu exigeant car une perte d’alimentation du site se révélerait très problématique. Il est impossible pour les exploitants de ne pas assurer la continuité de service ! Il y a donc de fortes exigences en termes de qualité de maintenance, de fiabilité du banc de charge, de l’exploitation des équipements, une attention particulière à la facilité d’utilisation pour les techniciens et aussi le besoin d’une intervention rapide en cas de problème.”

Un des besoins principaux de notre client était d’avoir un produit très compact car la place manque souvent. Généralement, nous positionnons les groupes électrogènes sur le toit des data centers et idem pour le banc de charge. Sauf qu’il y a déjà de nombreux équipements présents, la place est donc limitée et il faut donc réduire l’emprise au sol au maximum. En plus d’être de taille réduite, le banc de charge doit simuler une forte puissance (2500 kW) et doit donc avoir une grande fiabilité notamment à l’aide d’un système de refroidissement performant.”

L’enjeu de l’intuitivité, gage du bon déroulement des tests

“Le banc de charge doit aussi être facile à prendre en main par les techniciens. C’est un matériel sensible qui est utilisé fréquemment, à minima une fois par mois. Il va servir pour tester les groupes électrogènes et également d’autres équipements du site comme les systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply). Ces systèmes sont essentiels, ils permettent de sécuriser le site en cas de coupure de courant.”

Une solution personnalisée et une intervention de A à Z : des gages de succès

“Nous avons choisi METAL DEPLOYE RESISTOR, car ils répondaient aux attentes techniques en termes de taille, puissance, niveau sonore, fiabilité et capacité d’intervention. Le fait que leur équipe soit capable de s’occuper de la mise en service était aussi un réel atout, la plupart des entreprises sous-traitent cette partie-là, c’était un point de réassurance important.

Leur bureau d’études interne leur permet également d’apporter des adaptations rapides quand cela est nécessaire. Par exemple, la gaine de rejet d’air standard ne convenait pas aux contraintes d’implantation de notre client. METAL DEPLOYE RESISTOR a tout de suite réagi pour concevoir un design adapté avec une nouvelle gaine, cette fois-ci verticale. Ils élaborent des produits adaptés et personnalisés à nos besoins.

Nous avons fait confiance à METAL DEPLOYE RESISTOR pour un premier banc de charge il y a 3 ans et ils ont équipé d’autres sites que nous gérons depuis, avec des conteneurs 10 pieds HC : LARA 10 R. Nous allons d’ailleurs sûrement faire appel à eux pour de prochains projets !”, conclut R. C..