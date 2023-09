Tendances : Pourquoi les entreprises choisissent de plus en plus la technologies durcie

septembre 2023 par Getac

La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des entreprises et des organisations. De plus en plus de secteurs, notamment le transport et la logistique, la fabrication, la sécurité et les premiers intervenants, la défense et les services publics, utilisent des équipements robustes. Attirer et fidéliser le personnel, respecter l’environnement et la cybersécurité sont les principales raisons du choix de cette technologie.

Le marché des appareils durcis est en plein essor

Selon une étude de McKinsey, la crise du Coronavirus a accéléré la transformation digitale de trois ans. La digitalisation ne se limite pas au travail dans le bureau (principal), mais s’étend également aux services sur le terrain.

Quels sont les avantages ?

• L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aident à détecter les anomalies afin que les travailleurs de première ligne puissent résoudre les problèmes de manière proactive.

• L’IoT peut également y contribuer, en améliorant la surveillance des machines et des équipements, et en contrôlant la santé des employés.

• Digital Twins aide les entreprises à effectuer des simulations de type "et si", ce qui permet de déployer le personnel de manière plus efficace.

• L’informatique de pointe réduit les délais sur le terrain.

• La réalité augmentée permet d’obtenir des instructions visuelles et un retour sur place et en contexte.

• Les robots collaboratifs, ou COBOTS, augmentent la sécurité en effectuant des tâches répétitives dangereuses ou ennuyeuses.

Ces technologies peuvent être mises en œuvre plus facilement en utilisant des ordinateurs mobiles puissants et fiables qui peuvent rester en contact avec le siège et les coéquipiers/collègues tout comme de se connecter à d’autres machines sur le terrain (comme les COBOTS susmentionnés).

La technologie durcie en période de pénurie de main-d’œuvre

Plusieurs secteurs sont actuellement confrontés à des pénuries de main-d’œuvre. Une technologie durcie peut aider à attirer et à retenir les talents, en particulier lors de l’accueil des nouveaux employés et dans les domaines de la gestion des effectifs et de la sécurité, explique Jerry Huang, président de Getac Technology.

• Les solutions durcies réduisent le besoin d’apprentissage lorsqu’il s’agit d’engager et de former le personnel. Par exemple, les appareils mobiles durcis de Getac permettent aux nouveaux employés d’apprendre sur place et dans un contexte spécifique par le biais de la vidéo, du texte et de la voix. Cela facilite non seulement le processus d’apprentissage lui-même, mais élimine également la nécessité pour l’instructeur ou le superviseur d’être (continuellement) présent.

• Des solutions durcies permettent aux employés sur le terrain de rester plus engagés en gardant facilement le contact avec leurs collègues au bureau. Même en cas d’imprévu ou de problème que le personnel sur le terrain ne sait pas résoudre immédiatement, des instructions peuvent être fournies à distance via les appareils mobiles. Cela permet également d’éviter que des événements ne se transforment en incidents susceptibles de nuire à la carrière et à l’emploi d’une personne.

• Les solutions durcies contribuent à la sécurité du personnel sur le terrain. Par exemple, les solutions Getac certifiées ATEX/IECEx réduisent le risque informatique dans les environnements explosifs. De plus, les appareils sont faciles à nettoyer et à décontaminer pour éviter les infections. Une technologie robuste peut également aider à surveiller, prévenir et corriger les pratiques de travail dangereuses et incorrectes, en diminuant la vigilance et l’attention. Cela permet de prévenir les accidents de travail.

• Dans les secteurs où les salaires ou les primes sont étroitement liés au nombre de tâches que les travailleurs accomplissent par jour (comme la réparation automobile), les dispositifs durcis contribuent à rendre les horaires de travail aussi efficaces que possible. Par conséquent, ces emplois deviennent plus attrayants pour les travailleurs, ce qui permet aux entreprises d’attirer et de retenir plus facilement les talents.

Diminution de l’empreinte informatique

Le moyen le plus simple pour une organisation de réduire son empreinte informatique est de prolonger la durée de vie de sa technologie. Les appareils mobiles grand public offrent généralement une garantie d’un an, tandis que les garanties pour les appareils professionnels sont habituellement de deux ou trois ans. Certaines entreprises comme Getac offrent même une garantie standard de trois ans et une assistance allant jusqu’à cinq ans si nécessaire, les clients constatant souvent que les solutions durent plus longtemps, même dans des conditions difficiles.

Getac fournit également à ses utilisateurs un programme unique qui leur permet d’effectuer eux-mêmes la maintenance afin d’éviter d’avoir à envoyer les appareils endommagés ou ne fonctionnant pas à l’extérieur ou à faire livrer des pièces de rechange. Les tablettes durcies tombent également moins souvent en panne, et le coût total annuel de possession est inférieur de près de 50 % à celui des appareils non robustes. Cela réduit encore les déplacements liés aux réparations, un avantage de plus en plus important à l’ère du travail à distance.

Les appareils durcis offrent également une connectivité sans fil qui permet une connectivité constante, même dans les endroits éloignés. "Cela permet aux organisations de transférer une plus grande partie de leurs fonctions vers le cloud, ce qui est plus respectueux de l’environnement. En outre, elles peuvent gérer leur flotte de manière optimale, ce qui permet de réduire la consommation de carburant", a déclaré Jerry Huang de Getac.

Cybersécurité

De nombreuses entreprises utilisent encore la technologie grand public en conjonction avec la sécurité grand public. Les appareils durcis tels que les tablettes et les ordinateurs portables de Getac sont conçus spécifiquement pour un usage industriel. Ils sont conçus et construits dès le départ en tenant compte des besoins d’industries spécifiques, y compris de la défense.

Outre l’authentification multifactorielle (mot de passe, empreinte digitale, reconnaissance faciale) et d’autres fonctions de sécurité, les dispositifs offrent des lecteurs de cartes dédiés et une authentification basée sur la RFID.

Jerry Huang explique : "Sur les appareils durcis, les données peuvent être facilement supprimées par l’utilisateur, ce qui réduit considérablement les risques liés aux appareils inactifs ou stockés. Les logiciels de surveillance et les fonctions GPS alertent les administrateurs informatiques en cas d’activité suspecte et peuvent synchroniser les mises à jour de sécurité pour tous les appareils."

L’AVENIR

Selon diverses études, la demande de technologie durcie va continuer à croître : le marché mondial des dispositifs durcis devrait croître à un taux annuel moyen de 4,5 à 5,9 % au cours des prochaines années.

Le constructeur informatique Getac confirme cette tendance : "Nous observons une forte augmentation de la demande de solutions mobiles destinées à être utilisées sur le terrain et en première ligne. Les entreprises et les organisations recherchent des tablettes robustes et des tablettes/portables hybrides, et montrent un intérêt croissant pour les appareils Android durcis", a déclaré Jerry Huang.