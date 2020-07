Darktrace élargit les capacités d’Enterprise Immune System

juillet 2020 par Marc Jacob

Darktrace dévoile une série de nouveaux produits et fonctionnalités afin d’élargir la plateforme Enterprise Immune System. Celle-ci couvrira désormais les points de terminaison, les applications de vidéo et de chat, les applications SaaS et les intégrations de gestion de l’identité et des accès, afin de protéger les équipes modernes et dynamiques, qui travaillent à distance.

Les nouvelles fonctionnalités dévoilées par Darktrace, conçues pour les équipes dynamiques, comprennent :

• Les capteurs Client Sensors, qui étendent la visibilité et la détection pour les salariés qui travaillent à distance en VPN ou hors VPN

• Des modules de visibilité et de détection pour Microsoft 365, Teams, SharePoint et Zoom

• Des modèles d’IA spécifiques au SaaS et une console cloud, pour la protection contre le vol de données et les menaces internes

• Des modules de sécurité pour les messages électroniques sur Office 365 et G-Suite

• L’intégration avec les solutions d’authentification multifactorielle adaptative d’Okta et les solutions Zero Trust Zscaler Private Access (ZPA) et Zscaler Internet Access (ZIA)

Le télétravail a augmenté le profil de risques des entreprises, puisque les employés ont pu transgresser les règles ou exposer accidentellement les systèmes de l’entreprise à de nouvelles cybermenaces, alors que le nombre d’attaques augmentait. Tandis que les bureaux commencent à rouvrir, les équipes de sécurité s’inquiètent du fait que certains salariés se soient connectés aux systèmes de l’entreprise à partir de leur propre réseau, apportant ainsi sur le lieu de travail des appareils potentiellement infectés.

L’Enterprise Immune System de Darktrace protège les équipes dynamiques en apprenant leurs modes de travail, même si ceux-ci évoluent tous les jours. Que les salariés travaillent au bureau ou depuis chez eux, qu’ils utilisent Teams ou Zoom, qu’ils se connectent au cloud ou privilégient la messagerie électronique, la cyber IA de Darktrace apprend rapidement la « nouvelle normalité », en s’adaptant à des environnements qui évoluent rapidement et en automatisant et en renforçant les équipes de sécurité.