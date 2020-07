Bitdefender présente le nouveau module de sécurité « Human Risk Analytics ».

juillet 2020 par Marc Jacob

Bitdefender éditeur de solutions de cybersécurité qui protège plus de 500 millions de systèmes dans le monde, présente la dernière innovation apportée à sa solution de sécurité phare, dédiée aux entreprises, GravityZone. Avec le module « Human Risk Analytics », Bitdefender apporte une couche de sécurité additionnelle, portant sur le maillon le plus faible de la chaîne de défense de l’entreprise : l’élément humain.

Les employés sont la ressource la plus précieuse l’entreprise, mais ils sont également susceptibles de faire des erreurs de sécurité qui créent des vulnérabilités importantes au sein de l’entreprise.

Pour limiter les risques liés à l’erreur humaine - et à la malveillance interne - GravityZone introduit le module « Human Risk Analytics ». Celui-ci permet d’analyser les actions des utilisateurs et d’identifier les comportements qui représentent un risque de sécurité, pour l’entreprise et pour l’utilisateur lui-même. Ainsi le moteur d’analyse des risques gagne en efficacité et l’entreprise dispose d’une vue détaillée sur sa posture de sécurité réelle, y compris les comportements des employés, habituellement difficiles à visualiser.

Les responsables de la sécurité visualisent ainsi des de Scores de risques, leur permettant d’identifier les systèmes et les utilisateurs les plus exposés aux risques, et de prendre des mesures précises pour les atténuer, sans que ces mesures restrictives ne soient imposées à l’ensemble de l’entreprise, systèmes et utilisateurs.

Avec cette nouvelle évolution, GravityZone se renforce également dans le domaine des contrôles de sécurité, avec un module d’atténuation des impacts des ransomwares (Ransomware mitigation), basé sur un système de sauvegarde des fichiers en temps réel, et de restauration.

Le module EDR de Bitdefender – qui intègre Human Risk Analytics – est désormais aussi disponible en mode on-premise, notamment pour répondre aux besoins des entreprises soumises à des réglementations imposant l’utilisation de solutions de sécurité sur site.