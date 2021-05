DATA4 présente sa stratégie

mai 2021 par DATA4

Investisseur et opérateur français et européen sur le marché des datacenters, DATA4 conçoit, développe et opère à ce jour 21 datacenters en France, en Italie, en Espagne et au Luxembourg. Après avoir effectué un financement record de 620 millions d’euros, DATA4 projette de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2024 en étendant sa plateforme en Europe. Du fait de sa position d’acteur majeur en Europe, DATA4 a pour objectif de devenir la référence du secteur en matière de développement durable et d’impliquer l’ensemble de ses parties prenantes dans sa démarche d’économie circulaire avec le lancement de son programme ambitieux, DATA4Good.

Comme le souligne Olivier Micheli, Président de DATA4 Group, DATA4 s’engage à développer des campus de datacenters qui garantissent aux entreprises et à la société un accès sécurisé et permanent à leurs données numériques : « C’est là notre première responsabilité. Et elle est immense car les datacenters soutiennent en première ligne l’ensemble des industries ainsi que nos vies numériques. Ils sont devenus des infrastructures essentielles pour les entreprises, les états, les citoyens. Dans le même temps, nous devons réussir à concilier la transition numérique et la transition écologique. Pour ce faire, nous avons décidé d’investir sur l’économie circulaire et d’agir pour réduire notre empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de nos datacenters. »

Une stratégie de croissance reposant sur une politique de développement durable orientée vers l’économie circulaire

Ces dernières années, DATA4 a concentré ses efforts et effectué des investissements conséquents pour réduire drastiquement sa consommation d’énergie. Efforts qui ont permis au groupe d’atteindre aujourd’hui un PUE[1]* de 1,25 dans ses datacenters de nouvelle génération et de réduire sa consommation énergétique de 20% à périmètre comparable. En parallèle, DATA4 a expérimenté une approche plus globale tenant compte de l’ensemble des émissions directes et indirectes liées à l’activité de ses datacenters et aux équipements de ses clients. Cette approche, à laquelle le groupe associe l’ensemble de ses parties prenantes, repose sur les principes de l’économie circulaire.

[1] Le PUE est un indicateur permettant de mesurer l’efficacité énergétique d’un datacenter. Il est calculé en divisant le total de l’énergie consommée par le datacenter par le total de l’énergie utilisée par les équipements informatiques (serveur, stockage, réseau).

Un programme de recherche et développement basé sur l’Analyse du Cycle de Vie d’un datacenter

Pour faire de l’économie circulaire la clef de voûte de sa politique de développement durable, DATA4 a investi dans une approche qui permet d’identifier, de séquencer et de calculer l’ensemble des émissions directes et indirectes de ses activités et de celles de chacun de ses clients, et d’établir en conséquence un plan d’action ciblé sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

• La connaissance de l’empreinte environnementale réelle de chaque matériau de construction, de chaque équipement et du mix énergétique lié à l’implantation géographique d’un site permettra à DATA4 de mieux éco-concevoir ses datacenters, de développer une solide politique d’achat responsable ou encore de gestion des déchets suivant la méthode Réduire/ Recycler/Réutiliser/Valoriser/Eliminer.

• Par ailleurs, le Groupe conçoit des bâtiments intelligents ou « smart datacenters » conjuguant l’amélioration de l’expérience utilisateurs avec la garantie d’une excellence opérationnelle, et l’optimisation de la consommation d’énergie et de l’utilisation des ressources de ses datacenters. Via son offre Smart DC, DATA4 propose une approche novatrice et exclusive permettant de sensibiliser ses clients sur l’impact environnemental de leurs infrastructures.

Cette approche permet ainsi de mesurer les impacts d’un datacenter et des équipements des clients qui y sont hébergés sur des notions fondamentales telles que les émissions de CO2, la préservation de l’eau, des terres rares ou des écosystèmes, et d’orienter les actions en conséquence. C’est pourquoi, afin de réduire son empreinte carbone et de répondre présent aux accords de Paris Climat à horizon 2030, DATA4 entend également préserver les écosystèmes :

« DATA4 possède sa propre forêt sur son campus de 110 ha à Marcoussis dans l’Essonne. Cette forêt, d’une surface de près de 80 ha, contient de nombreuses essences telles que des chênes, des érables, ou encore des résineux, et abrite une faune très variée. Cet espace représente un havre de biodiversité clôt et parfaitement entretenu via un Plan Simplifié de Gestion. DATA4 est fier de gérer cette forêt de façon durable afin d’assurer la pérennité de ce puit carbone naturel en respectant les bonnes pratiques et toutes les recommandations faites par des organismes forestiers agréés, » commente Jean-Paul Leglaive, Directeur QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) et Développement Durable.

DATA4Good, un programme de développement durable ambitieux

Avec pour volonté d’impliquer l’ensemble de ses parties prenantes dans sa démarche d’économie circulaire et de devenir le chef de file du secteur des datacenters en matière de développement durable, DATA4 a défini un plan d’action qui se décline en 4 axes forts :

• DATA4 Environment pour progresser en matière d’énergie verte, d’éco-conception, de politique de gestion des déchets et de préservation des ressources naturelles.

Le groupe, dont la totalité de l’énergie consommée par ses datacenters est déjà compensée à 100 % par des énergies renouvelables, orientera ses investissements suivant les enseignements de son modèle d’Analyse du Cycle de Vie. DATA4 s’attachera ainsi à réduire les émissions directes et indirectes de son activité, ainsi que celles de ses clients. L’évaluation des indicateurs de mesure de performance environnementale s’appuie sur une méthodologie officielle et conforme aux standards internationaux de l’Analyse du Cycle de Vie, notamment régis par la norme ISO 14040. Elle utilise en outre des bases de données de référence comme SimaPro ou ADEME Impact.

• DATA4 Digital Responsibility pour promouvoir un numérique responsable en partenariat avec l’écosystème de clients et de prestataires du groupe.

DATA4 a créé un comité d’innovation pour travailler avec son écosystème de clients et prestataires autour des enjeux du numérique durable. De plus, le groupe teste actuellement plusieurs solutions afin d’améliorer la résilience et l’efficacité énergétique de ses datacenters, solutions qui reposent sur des technologies tel que le « Jumeau numérique » qui consiste à comparer le fonctionnement réel des datacenters et le fonctionnement théorique.

• DATA4 Community pour contribuer aux enjeux sociétaux et environnementaux des territoires d’implantation des campus européens.

« Nous allons créer la première DATA4 Academy sur le Campus de Marcoussis. Elle aura notamment pour objectifs de faire découvrir nos métiers dans un contexte où le numérique représente une très forte réserve d’emplois dans les années à venir, et de collaborer avec des universités et grandes écoles pour imaginer nos futurs métiers autour de l’environnement », précise Jean-Paul Leglaive.

DATA4 s’implique également au niveau municipal, départemental et régional pour développer des moyens de mobilité douce avec par exemple la création de pistes cyclables en France et en Italie.

• DATA4 People pour conserver des équipes toujours plus motivées et engagées dans une même direction.

DATA4 déploie ainsi un programme permettant de protéger la santé et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, et de renforcer la mixité et l’esprit d’équipe. Fin 2020, les enquêtes de satisfaction internes ont montré un taux de satisfaction des employés de 95 %.

Cet axe de travail a également vocation à former et à impliquer l’ensemble des collaborateurs du groupe aux enjeux du développement durable.