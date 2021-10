Cybersécurité : les bons gestes à adopter au sein des écoles

octobre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Les établissements scolaires sont une cible de choix pour les cybercriminels. Connaissez-vous les bonnes pratiques pour que les menaces ne se transforment pas en réalité ? Voici les 5 gestes qui devraient être adoptés par les membres des équipes pédagogiques.

1. Séparer les usages professionnels et personnels. Ne pas utiliser les ordinateurs des établissements scolaires pour effectuer des actions en ligne à titre personnel . N’utilisez pas cet ordinateur de travail pour surfer à la recherche de votre prochaine destination de vacances ou faire du shopping en ligne. Même si la majorité des sites que vous visiteriez sont sans danger, il peut arriver que l’un d’eux soit piraté et vous infecte, mettant en danger l’intégralité de l’école et les données des familles.

2. Scanner régulièrement votre réseau pour repérer les appareils parasites. Que ce soit un élève ou un parent il existe des chances pour que les machines tierces soient infectés. Vous ne souhaitez pas qu’on puisse accéder aux données personnelles des autres enfants en piratant le réseau scolaire. Un simple scan et vous pourrez vérifier que personne ne se connecte à votre insu.

3. Mettez à jour tous vos appareils connectés. Que ce soit, sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur, les mises à jour existent pour votre sécurité. Elles luttent contre les bugs et corrigent les failles de sécurité. Donc ne les négligez pas et faites-les au fur et à mesure. Ceci inclut les mises à jour des terminaux mais aussi des applications.

4. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour chiffrer vos communications si vous souhaitez impérativement vous connecter à vos comptes personnels. Le VPN chiffre toutes vos communications pour optimiser votre sécurité. Cette connexion vous permettra d’échapper à l’intrusion des pirates en vous rendant moins identifiable en ligne.

5. Utilisez l’authentification à double facteur (2FA) dès que possible pour protéger l’accès à distance. L’authentification double facteur est un outil efficace et accessible à tous. Il s ’agit d’une solution idéale pour vous aider à protéger les données en ligne de votre école sur un grand nombre de services et ainsi empêcher des tiers de s’emparer des informations des élèves et du personnel enseignant.