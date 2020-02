Equinix intégre Fortinet Secure SD-WAN dans son offre de connectivité

février 2020 par Marc Jacob

Les entreprises font de plus en plus appel au SD-WAN pour améliorer l’expérience de leurs utilisateurs, maîtriser leurs coûts et optimiser la connectivité vers de multiples plateformes cloud, à partir de sites distants ou du siège social. Aujourd’hui, plus de 21 000 clients ont déjà retenu la solution de SD-WAN sécurisée de Fortinet. Nombre d’entre eux ont choisi de la déployer directement à partir des sites distants pour encourager l’adoption du cloud et renforcer l’expérience des utilisateurs vis-à-vis des applications métiers. Pour les entreprises optant pour une stratégie orientée cloud (migration de tous leurs workloads vers le cloud) ou une stratégie de cloud hybride (appel à de multiples clouds pour accélérer la connectivité au niveau du WAN Edge), Fortinet Secure SD-WAN est désormais disponible en tant que service réseau virtuel via Network Edge sur Platform Equinix.

L’intégration de Secure SD-WAN au sein de Network Edge d’Equinix offre aux entreprises clientes une solution d’accès en mode on-ramp vers de multiples clouds publics, grâce à un SD-WAN multifonctions, évolutif et adapté tant aux ETI qu’aux grandes entreprises multisites. Ces dernières sont ainsi outillées pour résoudre leurs problématiques de latence, accéder aux applications en environnement multi-cloud et optimiser leur connectivité cloud sans pour autant fragiliser leur sécurité. Fortinet Secure SD-WAN bénéficie d’une nouvelle option de déploiement, au sein des data centers en colocation.

La solution est, par ailleurs, disponible sous forme d’appliance matérielle, au format NFV pour un déploiement sur site, et en tant qu’appliance virtuelle compatible avec les principaux clouds publics du marché. Ce SD-WAN sécurisé renforce ainsi les workloads des plateformes de cloud public dans le monde, et se veut totalement interopérable avec le cloud hybride et le multi-cloud.

Disposant d’un pare-feu nouvelle-génération intégré, Fortinet Secure SD-WAN, aujourd’hui disponible sur la marketplace Network Edge d’Equinix, permet aux entreprises d’accélérer leur connectivité cloud sur les clouds publics et les applications SaaS, de manière totalement sécurisée. La simplification opérationnelle, associée à une gestion et un traitement analytique centralisés, permet aux entreprises d’automatiser les opérations de provisioning et de déploiement. Avec ses modes BYOL ou abonnement, les clients peuvent choisir le modèle de licence le plus adapté à leurs besoins.