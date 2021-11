Cybermalveillance.gouv.fr lance la nouvelle campagne de sensibilisation : « Face aux risques cyber, faites confiance à un véritable expert »

novembre 2021 par Marc Jacob

Cybermalveillance.gouv.fr présente une campagne de sensibilisation, dans le cadre du volet cybersécurité du plan de relance, dédiée aux entreprises et collectivités. Elle a pour objectif de sensibiliser ces publics à la nécessité de faire appel à de vrais experts en sécurité numérique pour se protéger efficacement et être correctement assistés en cas d’attaque, en mettant en avant le label ExpertCyber.

Au travers d’une série de trois films et de déclinaisons des messages en infographies disponibles aux formats numériques et physiques, la campagne illustre sur le ton de l’humour et du décalage le quotidien de nombreuses entreprises et collectivités qui confient leur sécurité numérique à des entreprises ou des personnes de leur entourage qui ne sont pas nécessairement qualifiées pour cela. Chacune des vidéos se conclue avec l’adresse du service de mise en relation avec des prestataires labellisés : www.securisation.cybermalvei...

« Nous avons souhaité interpeller avec légèreté les publics professionnels afin de les inviter à s’interroger sur la façon dont est prise en compte ce sujet critique de la gestion de leur sécurité numérique, tout en leur faisant découvrir le label ExpertCyber pour les aider dans leur choix de prestataires » Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.

À propos du label ExpertCyber

Le label ExpertCyber, lancé officiellement le 18 février 2021 dans le cadre de la Stratégie nationale pour la cybersécurité présentée par le Président de la République, permet d’offrir d’une part aux bénéficiaires une meilleure lisibilité de la qualité des prestations et services, avec un accompagnement adapté en cybersécurité, et d’autre part une valorisation des compétences du professionnel en sécurité numérique.

À ce jour, plus de 130 entreprises de services informatiques de toutes tailles sont labellisées ExpertCyber sur l’ensemble du territoire de la Métropole. Pour ce faire, elles ont justifié leurs compétences en cybersécurité à l’issue notamment d’un audit réalisé par l’AFNOR, et peuvent donc désormais proposer à toute entité professionnelle un accompagnement, que soit pour une installation, de la maintenance ou une demande d’assistance en cas d’incident de cybersécurité.

Le label ExpertCyber a été développé par Cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Numeum), la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et le soutien de l’AFNOR.

Découvrez le kit de communication de la campagne :

https://www.cybermalveillance.gouv....

Pour en savoir plus sur le label ExpertCyber :

https://www.expertcyber.fr