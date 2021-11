Milestone Systems, Hanwha Techwin et Suprema créent une offre pour le contrôle d’accès des datacenters

novembre 2021 par Marc Jacob

Milestone Systems annonce un nouveau partenariat avec Hanwha Techwin et Suprema pour créer une offre connectée dédiée aux datacenters. Une offre qui combine habillement l’intelligence ouverte du VMS de Milestone aux caméras connectées et cyber-sécurisées de Hanwha Techwin et aux solutions de contrôle d’accès de Suprema.

Le contrôle d’accès seul ne suffit plus pour protéger les Datacenters Les données sont en passe de devenir l’une de nos ressources les plus précieuses. Cela fait des centres de données, en tant que lieux centralisés de stockage et de traitement des données, une cible attrayante pour les criminels, les espions et autres acteurs malveillants. Les responsables de centres de données doivent désormais prendre en compte tous les risques pour que leur sécurité reste impénétrable.

L’objectif premier du contrôle d’accès est bien sûr de minimiser le risque d’accès non autorisé aux systèmes physiques et logiques. Cependant, les progrès de la technologie de contrôle d’accès, en particulier lorsqu’elle est combinée à l’analyse vidéo avancée, ouvrent de nouvelles possibilités pour améliorer l’efficacité des bâtiments, contribuer au contrôle des infections et fournir des données précieuses sur la façon dont un bâtiment est utilisé. Par conséquent, le contrôle d’accès, les caméras de vidéosurveillance et les logiciels d’analyse vidéo doivent désormais être intégrés pour créer un écosystème de sécurité complet et résistant aux attaques des Datacenters.

Pour Rémy Deutschler, DG France de Milestone : “Le contrôle d’accès dans un Datacenter, c’est plus que des portes et des serrures. Il s’agit de créer un système intégré de logiciels, de matériels et de services qui assurent la sécurité des personnes, des biens et des données. En suivant notre stratégie d’innovation ouverte, nous sommes ravis aujourd’hui de collaborer avec Hanwha Techwin et Suprema pour offrir aux Datacenters une offre connectée innovante spécifiquement imaginée pour eux..”

Des solutions de contrôle d’accès évolutives intégrant les nouvelles technologies disponibles et à venir

Avec plus d’1,5 millions d’équipements en fonctionnement, Suprema est incontestablement à la première place européenne pour la biométrie. Sa solution complète BioStar2 (badges, code PIN, RFID, Smartphone, QR code, reconnaissance faciale ou empreinte digitale), permet de répondre aux enjeux actuels en matière de contrôle d’accès, de gestion du temps et de biométrie.

Pour Baudouin Genouville, directeur commercial de Suprema Europe : “En tant que leader en biométrie, notre objectif est de faciliter la vie de l’opérateur et de renforcer tous les niveaux de sécurité liés à l’accès et ce, dans le monde entier. En co-développant avec Milestone une offre connectée dédiée aux datacenters, qui permet d’attirer l’attention sur le contrôle d’accès grâce à la vidéo, nous apportons une réponse simple, professionnelle et claire à ces infrastructures critiques que sont les Datacenters.”

Le co-développement de cette offre, réalisé avec Milestone, permet d’ajouter un niveau de sécurité (différenciant) au contrôle d’accès dans les Datacenters ; une exigence demandée par les acteurs du marché pour :

• la vérification des portes d’accès des espaces de collocation pour éviter le vol de données et gestion des Interlock à distance

• le tracking individuel du parcours au sein du Datacenter grâce à l’association de la vidéo aux données biométriques

• la prévention des risques (bloquer les personnes non habilitées) et tracking des délits

Des caméras de surveillance intelligentes, interconnectées et cyber-sécurisées

Hanwha Techwin (groupe Hanwha) est un fabricant mondial de caméras de sécurité intégrant des solutions tierces qui dispose de 190 implantations dans le monde. Avec un fort investissement en matière de cybersécurité, Hanwha Techwin couvre le spectre de la vidéo sécurité à 360° : sécurité des biens, des personnes et des données.

Les nouvelles technologies d’IA embarquées dans les caméras de Hanwha Techwin, basées sur le deep learning (qui permettent de classifier les visages, personnes, véhicules et plaque d’immatriculations), sont déjà intégrées au VMS ouvert de Milestone et permettent de répondre à de nouveaux enjeux dans le monde du Datacenter : ceux de la cyber-sécurité.

Les caméras sont des IoT et peuvent être une porte d’entrée (sur le réseau) pour des actes malveillants. Il est donc essentiel de proposer l’offre la plus robuste possible.

Le rôle central du VMS dans la gestion du contrôle d’accès

Le contrôle d’accès est de plus en plus intégré à la vidéo afin de fournir des systèmes avancés qui offrent aux utilisateurs de nouveaux moyens d’accéder à leurs bâtiments et de mieux comprendre la façon dont ils sont utilisés. Mais pour bénéficier de ces avantages, les systèmes doivent être construits autour d’un VMS (logiciel de gestion vidéo) ouvert. Parce que les progrès que l’on observe actuellement dans le domaine du contrôle d’accès dépendent d’un système de gestion vidéo robuste.

Un contrôle d’accès efficace utilise désormais la vidéo pour gérer l’accès, enquêter sur les événements et aider à gérer ce qui se passe sur le site avec un point de contrôle unique/une interface unique. Les systèmes de contrôle d’accès utilisent également de nouvelles méthodes d’identification telles que les codes QR, les identifiants mobiles et la reconnaissance des plaques d’immatriculation, et d’autres avancées sont à venir. Le VMS est la plateforme qui intègre toutes les technologies sur lesquelles repose le système de contrôle d’accès et, surtout, qui fournit des informations visuelles supplémentaires sur ce qui se passe sur le site.

Avec cette solutions complète de sécurité intégrant caméras intelligentes, solutions de contrôle d’accès et VMS, Milestone, Suprema et Hanwha Techwin permettent aux Datacenters de gagner en sécurité, en efficacité et en temps ; le tout avec une solution simple à mettre en place et à manager, à partir d’une interface unique. Ainsi, les opérateurs de sécurité peuvent se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée non automatisables, concentrées sur la résolution de problèmes.