CyberSecura obtient deux nouvelles certifications de sécurité : PECB ISO/EIC 27001 Lead Implementer et Microsoft Certified : Azure Security Engineer Associate

mai 2021 par Marc Jacob

Cette norme ISO 27001 est la référence en matière de gouvernance de la sécurité des systèmes d’informations, et elle assure un haut niveau de sécurité de l’information, via des processus de validation et d’amélioration continus. Cette dernière s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cette certification permettra aux équipes de CyberSecura de fournir des prestations de services toujours plus qualitatives, pertinentes et efficientes. Les experts en cybersécurité certifiés ISO/IEC 27001 Lead Implementer sont alors en mesure d’accompagner les organismes dans leur démarche d’alignement à la norme ISO 27001, en leur proposant une approche adaptée au contexte de leur entreprise. Ainsi, grâce à cette certification, CyberSecura garantie à ses clients une maîtrise des meilleures pratiques en matière de management de la sécurité de l’information, une sécurisation 360° de leurs données sensibles, et une conformité règlementaire indispensable.

Protection du Cloud et des environnements hybrides

Il y a quelques mois, en juillet 2020, c’était Abdali Ferradj qui obtenait la certification Microsoft Certified : Azure Security Engineer Associate. Abdali, spécialiste en infrastructure réseaux chez CyberSecura a ainsi validé ses connaissances et compétences techniques sur le Cloud Microsoft. Cette fonction de Security Engineer Associate englobe des responsabilités telles que la gestion de l’identification, la remédiation aux vulnérabilités, la protection contre les menaces et la réponse aux incidents de sécurité. Cette fonction garantie également aux experts certifiés des compétences solides en script, automatisation, compréhension de la mise en réseau, de la virtualisation et de l’architecture du cloud, ainsi qu’une parfaite maitrise des fonctionnalités des produits et services Microsoft, et particulièrement Azure.

Une politique de formation et d’amélioration continues

Parfaitement conscients de l’évolution constante des enjeux de la cybersécurité, et soucieux de délivrer des prestations de qualité, CyberSecura met un point d’honneur à former régulièrement et continuellement ses équipes techniques. Ces certifications s’inscrivent donc dans cette démarche d’amélioration et de formation continue. Ainsi, les collaborateurs, et particulièrement les équipes techniques et les consultants, sont invités à se former régulièrement aux nouvelles pratiques, aux nouveaux outils, et aux nouveaux enjeux de cybersécurité. La curiosité et la volonté de progresser et de se former sont ainsi largement valorisés et encouragés. CyberSecura accompagne donc ses collaborateurs dans leur montée en compétences, afin de garantir des prestations toujours plus qualitatives, toujours plus adaptées et toujours plus pertinentes à ses clients.