Docteur Ordinateur conclut un partenariat avec Advancia Téléservices

mai 2021 par Marc Jacob

Docteur Ordinateur et Advancia Téléservices sont heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique qui permet aux franchisés du réseau d’offrir des services additionnels, prisés par les entreprises, à forte valeur ajoutée et aux revenus récurrents. Advancia Téléservices propose des services managés aux TPE-TPI et Professions libérales afin qu’elles puissent bénéficier de prestations à distance contribuant à l’augmentation de la productivité dans l’exploitation des systèmes informatiques ainsi que dans l’anticipation des pannes.

Ensemble, Docteur Ordinateur et Advancia Téléservices, encouragent le réseau du franchiseur, à rejoindre le programme Proximity Partner Network ®, porté par Advancia Téléservices en France, avec des offres MSP riches et à forte valeur ajoutée :

• Proximity Help Desk ® : assistance à distance sur l’ensemble des outils du poste de travail des utilisateurs de vos clients

• Proximity Monitoring ® : supervision des postes de travail, serveurs et autres actifs informatiques et télécoms de vos clients

• Proximity Back Up ® : sauvegarde en ligne souple à gérer à distance et totalement conforme au RGPD

• Proximity Secure ® : protection en ligne 24/24 contre les risques et menaces informatiques.

C’est un partenariat unique entre deux entreprises méditerranéennes qui partagent les mêmes valeurs éthiques et d’excellence dans la production de services et la création de valeur.