CyberRes dévoile Galaxy

janvier 2022 par Marc Jacob

CyberRes, division de Micro Focus, lance « Galaxy », une expérience immersive sur les cybermenaces qui fournit des informations métier exploitables pour les professionnels de la sécurité. CyberRes Galaxy permet aux experts en cybersécurité d’obtenir rapidement une visibilité sur les menaces les plus urgentes pour leur entreprise et aide les organisations à sécuriser leur chaîne de valeur afin qu’elles puissent se concentrer sur le développement de leurs activités.

L’impact du Covid-19 sur le plan technologique ainsi que l’adoption du machine learning, de l’IoT, de l’intelligence artificielle, de la blockchain et d’autres innovations ont étendu la surface d’attaque. Sur le terrain, les RSSI s’appuient sur diverses sources de données relatives aux menaces de sécurité et ont besoin de moyens plus holistiques pour pouvoir procéder à des analyses et prendre les justes mesures sans tarder. Avec CyberRes Galaxy, il est désormais possible de cerner plus rapidement les cyber-risques et de prendre des décisions appropriées tout en réduisant les coûts de déploiement des mesures proactives de cyber-résilience.

CyberRes Galaxy est une plateforme conçue dès le départ pour donner les moyens aux RSSI et aux professionnels de la gestion des risques de se concentrer sur ce qui compte le plus pour leur organisation. Pour ce faire, la solution fait le lien entre les utilisateurs individuels et leurs risques métier spécifiques et les menaces qu’ils doivent contrer en vue de garantir une cyber-résilience complète. Les Priority Intelligence Briefings (PIB) de CyberRes Galaxy s’accompagnent de contre-mesures qu’une entreprise peut mettre en œuvre pour sécuriser sa chaîne de valeur numérique.

En termes de fonctionnalités et de performances, CyberRes Galaxy offre des avantages stratégiques, pour une valeur ajoutée maximale :

• Amélioration de l’efficacité et réduction des coûts en filtrant les alertes parasites afin que les équipes de cyberdéfense puissent se concentrer sur ce qui importe le plus. Concrètement, à l’aide d’un profil enregistré, la plateforme met en avant les menaces stratégiques en fonction des spécificités des risques métier.

• Meilleure préparation : Galaxy permet de mieux se préparer en faisant le lien entre les menaces et une zone géographique, ainsi que les événements mondiaux majeurs. À titre d’exemple, dans Galaxy, il est possible de se renseigner sur les événements à venir dans sa région.

• Évaluation de l’impact métier : Galaxy permet de mettre en correspondance le profil de risque numérique de l’organisation d’un utilisateur avec les menaces liées à son environnement unique. À cette fin, la plateforme fait le lien entre les campagnes de menaces et les risques pertinents sur le plan géographique, sectoriel, numérique et métier. L’exposition est quantifiée via l’estimation des pertes annuelles (ALE - Annualized Loss Expectancy).

• Actions : les clients de Micro Focus peuvent optimiser leur expérience en intégrant directement Galaxy à ArcSight pour une cyberdéfense active alignée sur leurs exigences métier. Ce service unique de lutte contre les menaces permet aux clients d’ArcSight de disposer d’une capacité de cyberdéfense concrète, taillée pour les enjeux du secteur, afin de limiter l’exposition, de mener des actions opportunes et d’améliorer la visibilité de bout en bout.

• Communication au sein de l’entreprise : Galaxy inclut un programme de communication digitale pour promouvoir le rôle de la cybersécurité auprès des cadres supérieurs, des directeurs et des parties prenantes stratégiques.

Par le biais d’une compréhension plus approfondie du fonctionnement des menaces et des défis qu’elles représentent actuellement pour les entreprises, CyberRes exploite les informations obtenues en première ligne, face à des menaces en constante évolution. Micro Focus tire parti d’une expertise de terrain de premier plan pour repousser les limites des rapports sur les menaces, en allant au-delà des tactiques, des techniques et des procédures. .