Covid-19 et cybersécurité : le marché de l’emploi français, terreau fertile de la pandémie numérique

avril 2020 par Indeed

Zoom, Marriott, l’AP-HP, l’OMS : on le voit, la crise sanitaire actuelle se conjugue depuis peu à une recrudescence de piratages informatiques. Véritable catalyseur de la cybercriminalité, le recours massif et forcé au télétravail met à rude épreuve un personnel de sécurité IT déjà à flux tendu en France, particulièrement au sein des TPE-PME. En revanche, si la pandémie sanitaire venait à se transformer en “pandémie numérique”, les entreprises pourraient-elles compter sur un marché de l’emploi suffisamment vigoureux pour y répondre ? D’après les derniers chiffres et tendances d’Indeed, premier moteur de recherche d’emploi au monde, la réponse est négative.