Continental lance son Open Innovation Hub, une plateforme dédiée à la co-innovation à destination des entreprises innovantes

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Un écosystème d’entreprises pour façonner la mobilité de demain

Acteur industriel de 1er plan, implanté depuis près d’un siècle et demi en France, Continental travaille déjà main dans la main avec de nombreux acteurs industriels, fournissant des technologies de pointe pour les secteurs de l’automobile, mais également de l’aéronautique, du ferroviaire ou encore du transport maritime. Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche d’innovation, le Groupe renforce encore son positionnement de tech company en poussant plus loin sa démarche pour façonner les mobilités de demain.

C’est pour renforcer la collaboration avec les startups innovantes ainsi que les TPE et PME acteurs de la tech que Continental déploie son Open Innovation Hub. En nouant une relation privilégiée et équilibrée fondée sur l’échange d’idées, de connaissances et de compétences, Continental ambitionne de faire émerger des technologies et solutions innovantes destinées à façonner la mobilité de demain, qui sera plus connectée, plus sûre et plus durable. Une plateforme destinée à l’écosystème tech français

La plateforme est ouverte aux entreprises désireuses de co-innover. Leur participation doit s’articuler autour de l’une des six thématiques suivantes :

la conduite sûre et automatisée,

la mobilité intelligente,

les services aux acteurs de la mobilité,

les solutions intelligentes à base de matériaux,

le pneumatique,

les fonctions transverses.

Dans ce cadre, les startups, TPE et PME sélectionnées suite à une démarche proactive via la plateforme web ou lors d’appels à projets ponctuels profiteront des avantages proposés par Continental. Elles pourront bénéficier de la réalisation d’un Proof of Concept (POC) en commun, d’une promotion organisée par Continental, d’un accès aux compétences et moyens internes du Groupe ou encore de la recherche en commun de financement.

Une démarche qui vient compléter les structures de co-innovation existantes au sein de Continental en France

Dans un contexte d’évolutions technologiques permanentes où les attentes liées à la mobilité sont de plus en plus nombreuses, complexes et enthousiasmantes, l’innovation demeure une réponse incontournable. Le Groupe Continental dispose par ailleurs d’infrastructures déjà en place pour favoriser les échanges en interne et en externe avec les entreprises innovantes.

L’Open Innovation Council France

Dans l’optique de co-construire des solutions, d’accélérer et de tirer le meilleur des compétences de chacun, ce comité incarne une communauté d’acteurs et d’actrices profondément impliquées dans l’avenir de la mobilité et qui représentent l’ensemble des secteurs d’activité de Continental en France. Ils mettent en commun leurs réflexions au service de l’élaboration de projets. Des intervenants (universités, instituts de recherche et le tissu entrepreneurial français, startups, TPE, PME, grandes entreprises) sont régulièrement invités à se joindre afin d’alimenter la réflexion et favoriser l’émergence de nouvelles idées innovantes.

La French Kin

La French Kin répond à un enjeu majeur : accompagner le développement de l’écosystème français (employés, clients, entreprise, parties prenantes externes). Elle permet le partage de savoirs sous forme d’ateliers, de conférences, l’incubation d’idées jusqu’au prototypage et la mise en réseau des femmes et hommes qui mettent en commun leurs connaissances et expertises. La French Kin aspire à faire de ses membres des alliés qui collaborent efficacement ensemble.