Conscio Technologies devient prestataire terrain du volet cybersécurité de France Relance

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Conscio Technologies, expert de la sensibilisation pour les sujets de Cybersécurité, met son expertise au service des acteurs du service public et de la santé dans le cadre du volet Cybersécurité de France Relance.

Pour relancer l’économie affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et encourager le développement des secteurs d’avenir, le gouvernement a lancé le plan France Relance. Ce dispositif comporte un volet cybersécurité doté d’un fonds de 136 millions d’euros. L’objectif du volet cybersécurité de France Relance, dont le pilotage a été confié à l’ANSSI, est de renforcer la sécurité des administrations, des collectivités, des établissements de santé et des organismes publics tout en dynamisant l’écosystème industriel français.À ce titre, l’ANSSI a défini un parcours cybersécurité.

Au sein de ce parcours, un pack initial financé par l’ANSSI permet de mener un certain nombre d’actions, dont la sensibilisation des personnes à la cybersécurité. C’est dans ce cadre que Conscio Technologies intervient en tant que prestataire terrain.

À travers cette annonce, Conscio Technologies met en lumière toute son expertise et sa capacité à proposer au travers de ses solutions et contenus une offre pertinente et adaptée aux enjeux de cybersécurité de ses clients. Dans ce contexte, de nombreux contenus sectoriels ont été spécifiquement créés pour répondre par exemple aux enjeux des collectivités ou des professionnels de la santé.

Michel GÉRARD, Fondateur de Conscio Technologies « Nos solutions étant accessibles via l’UGAP, nous pouvons ainsi aisément nous mobiliser aux côtés des collectivités, structures hospitalières ou institutions publiques pour les aider à développer au sein de leurs équipes une culture Cybersécurité plus que jamais essentielle. Conscio Technologies ambitionne ainsi de devenir un maillon stratégique du volet Cybersécurité de France Relance. »