Guess déploie la plateforme QIMAone pour numériser ses opérations de contrôle qualité

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

QIMA annonce le déploiement chez Guess de sa plateforme QIMAone. Guess numérise ainsi ses opérations de contrôle qualité dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale, en commençant par déployer la plateforme digitale dans ses centres de distribution. L’objectif pour la marque américaine au revenu net de 2,68 milliards de dollars en 2020, et cotée à la bourse de New-York : maîtriser les risques en matière de qualité, en collaboration étroite avec ses fournisseurs. Un défi de taille pour Guess qui a mis la qualité au centre de sa stratégie de fidélisation clients sans posséder de sites de fabrication en propre. La marque s’approvisionne en effet en produits finis auprès de centaines d’usines de fournisseurs dans plus de 30 pays du monde.

La qualité, un enjeu de taille pour Guess Créée il y a 40 ans par les frères Paul et Maurice Marciano, Guess est désormais une marque mondiale de l’habillement et des accessoires, présente dans plus de 100 pays et qui compte plus de 15 800 collaborateurs. Une success story qui repose sur une exigence forte en matière de sourcing responsable et de qualité des produits.

Dépourvue d’unités de production en propre, et avec des fournisseurs répartis dans le monde entier, la marque Guess fait face à un certain niveau de complexité (renforcé par la pandémie) pour obtenir une qualité à la hauteur de ses attentes. Par exemple, les inspections sont souvent réservées par les fournisseurs au dernier moment avant la livraison, rendant complexe leur organisation et la détection exhaustive des problèmes dans un temps si court. Guess était également confronté à la difficulté de l’hétérogénéité et de l’éparpillement des données d’inspection, réalisées dans des tableaux Excel disparates, parfois même écrites à la main sur papier. Difficile, dans ces conditions, de réaliser des inspections qualité conformes aux exigences de la marque.

La digitalisation du contrôle qualité est donc la clé. Ainsi, Guess a opté pour le déploiement de la plateforme QIMAone dans ses centres de distribution.

Depuis 2 ans, Guess était déjà client de QIMA, un leader mondial du contrôle qualité et des audits RSE pour les marques et les importateurs (vêtements, jouets, électronique …), fondé en 2005 par le Français Sébastien Breteau (présent dans 85 pays, avec 4000 collaborateurs et 14 000 clients). Avec QIMAone, sa solution logicielle SaaS développée à Lille, QIMA a ouvert sa technologie et son savoir-faire aux entreprises comme Guess pour qu’elles puissent elles-mêmes réaliser des inspections qualité et ainsi partager les résultats de ces contrôles de manière transparente. QIMAone embarque les bonnes pratiques d’inspection éprouvées par QIMA, au cours de millions d’inspections sur le terrain depuis ses débuts.

En déployant la plateforme QIMAone, Guess rassemble tous les acteurs de sa supply-chain mondialisée en une seule plateforme centralisée et s’assure ainsi que ses produits correspondent à ses standards de qualité. L’application peut être utilisée par les inspecteurs de la marque, ceux des usines et également des inspecteurs externes (qui peuvent être autres que ceux de QIMA !).

Grâce aux données collectées via QIMAone, Guess dispose désormais d’analyses et de reporting performants pour gérer de manière efficace son contrôle qualité, et anticiper les défauts produits en amont avec les fournisseurs.