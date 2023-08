Connaissances en matière de cybersécurité : les Français au 7ème rang mondial

août 2023 par NordVPN

Selon une nouvelle étude menée par la société de cybersécurité NordVPN, les Français se classent au 7ème rang mondial en termes de connaissances sur la cybersécurité et la protection de la vie privée sur Internet. Ils ont obtenu les meilleurs résultats en ce qui concerne la reconnaissance des différents risques en ligne et la manière de les éviter (73 %), et les moins bons en ce qui concerne les pratiques et les outils permettant de rester en sécurité en ligne (48 %).

Le National Privacy Test (NPT) annuel est une enquête mondiale visant à évaluer la connaissance des utilisateurs en matière de cybersécurité et de confidentialité en ligne, et à sensibiliser le grand public aux cybermenaces ainsi qu’à l’importance de la sécurité des données et des informations à l’ère du digital. Le test a recueilli 26 174 réponses provenant de 175 pays différents cette année.

"En prenant part au National Privacy Test, nous souhaitons cultiver une communauté d’individus sensibilisés à la confidentialité qui soutiennent activement la protection des données. Cette initiative s’aligne avec notre vision de bâtir un monde digital plus sûr et plus résilient, pour aujourd’hui ainsi que pour les générations futures", déclare Marijus Briedis, directeur de la technologie (CTO) chez NordVPN.

Voici les pays occupant les 3 premières places avec la meilleure connaissance en matière de cybersécurité et de confidentialité en ligne :

Pologne et Singapour (64/100)

Allemagne et États-Unis (63/100)

Royaume-Uni, Autriche et Portugal (62/100)

Cependant, les résultats montrent que la sensibilisation à la protection de la vie privée en ligne et à la cybersécurité diminue d’année en année.

"Face à la complexité croissante des menaces en ligne, il n’est pas surprenant que la sensibilisation à la protection de la vie privée en ligne et à la cybersécurité soit en baisse. Paradoxalement, plus il y a de solutions de sécurité, plus les résultats se dégradent d’année en année. La sensibilisation aux risques potentiels et l’éducation des utilisateurs aux meilleures pratiques devraient être au premier plan de nos efforts", déclare Marijus Briedis, directeur technique de NordVPN.

Les Français créent des mots de passe forts mais n’utilisent pas les outils de protection de la vie privée numérique

L’étude montre que les Français savent créer des mots de passe forts (95%) et comment bien réagir face à des offres suspectes de services de streaming (92%). Ils connaissent les risques liés à l’enregistrement de leurs informations de carte de crédit sur leur navigateur (91%) ; et savent également quels types de données sensibles ils doivent éviter de partager sur les réseaux sociaux (88%) .

Toutefois, seuls 2% des Français connaissent l’ensemble des outils permettant de maximiser sa confidentialité en ligne, et seulement 12% des répondants savent quels types de données sont collectés par les FAI dans le cadre des métadonnées. Il semble que l’épisode "Joan is Awful" de la série Netflix Black Mirror n’ait pas eu l’effet escompté : seul un tiers des Français connaît l’importance de lire les conditions d’utilisation des applications et services en ligne.

Parmi les Français, 1 % sont des "Cyber Wanderers" (ils ne savent pratiquement rien de la protection de la vie privée sur l’internet et de la cybersécurité), tandis que 11 % ont obtenu un score de 75 à 100 points et ont été identifiés comme des "Cyber Stars".

Les Français sont peu sensibilisés à la confidentialité, tandis que les Allemands occupent la 2ème place

La France a obtenu le 3ème score le plus faible en matière de sensibilisation à la confidentialité ainsi que l’un des scores les plus faibles concernant la vie numérique quotidienne. Son score total au NPT est de 59%, contre 60% pour la Belgique. Par ailleurs, les participants allemands possèdent le 2ème score le plus élevé (63%) et partagent la deuxième place du podium avec les États-Unis. Il convient d’ajouter que les Allemands sont également très conscients des diverses questions liées à la confidentialité en ligne, obtenant le deuxième meilleur score en matière de sensibilisation à la confidentialité avec la Finlande.

Au contraire, les répondants espagnols n’ont pas eu de bons résultats, avec des scores parmi les plus faibles en matière de sensibilisation à la confidentialité et aux risques numériques. Les Espagnols (tout comme les Italiens) doivent s’informer davantage sur les enjeux de confidentialité et de sécurité liés aux appareils connectés.

La sensibilisation à la confidentialité en ligne est en baisse au niveau mondial

Le score mondial au NPT s’élève à 61% cette année, ce qui témoigne d’une baisse dans la sensibilisation à la confidentialité en ligne et à la cybersécurité dans le monde, par rapport à 2022 (64%) et 2021 (66%).

Parmi les principaux enseignements à tirer au niveau mondial :

Les répondants entre 30 et 54 ans ont les meilleures compétences en matière de cybersécurité, la plupart des Cyber Stars se situant dans cette tranche d’âge.

Outre le secteur des technologies de l’information, les personnes travaillant dans l’industrie de la finance et du gouvernement ont obtenu des scores NPT légèrement plus élevés que les autres.

Les internautes sous-estiment toujours l’importance de lire les conditions d’utilisation des services en ligne. Cependant, cette caractéristique s’améliore plus rapidement que les autres.

"Je pense qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les connaissances en matière de cybersécurité déclinent au niveau mondial. La première, et la plus importante, est probablement le grand nombre d’activités et d’interactions en ligne auxquelles les internautes se livrent quotidiennement. Notre étude précédente avait montré que les utilisateurs passaient plus de 27 ans de leur vie en ligne. Deuxièmement, à mesure que la technologie progresse, les cybercriminels adaptent également leurs tactiques, ce qui complique la tâche de l’utilisateur moyen. Par ailleurs, on pense souvent à tort que la cybersécurité relève uniquement de la responsabilité des fournisseurs de services", déclare M. Briedis.

La sécurité et la confidentialité en ligne peuvent être améliorées

Les étapes à suivre pour améliorer la confidentialité et la sécurité de votre présence en ligne :

Utilisez des mots de passe forts et uniques. Créez des mots de passe uniques pour chacun de vos comptes en ligne et évitez d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs plateformes différentes.

Utilisez l’authentification multi-facteurs (MFA). La mise en place de l’authentification multi-facteurs ajoute une couche supplémentaire de sécurité en demandant aux utilisateurs de fournir une vérification supplémentaire, telle qu’un code à usage unique envoyé sur leur téléphone, en plus de leur mot de passe.

Mettez vos logiciels à jour régulièrement. Maintenir les logiciels, systèmes d’exploitation et applications à jour est crucial pour corriger des vulnérabilités de sécurité connues. Des mises à jour régulières assurent l’application rapide des correctifs de sécurité, réduisant les risques d’exploitation par les cybercriminels.

Utilisez toujours un réseau privé virtuel (VPN). Un VPN chiffre votre connexion Internet et vous aide à protéger vos données personnelles des regards indiscrets. Cet outil est particulièrement essentiel lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public.

Vérifiez et ajustez vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, applications mobiles et autres services en ligne. Limiter l’accès aux données personnelles et choisir les autorisations minimales requises peut contribuer à protéger votre confidentialité.

Méthodologie : Le National Privacy Test est une enquête en libre accès, qui permet à toute personne du monde entier de passer le test et de comparer ses propres résultats avec ceux obtenus à l’échelle mondiale. En 2023, 26 174 personnes originaires de 175 pays ont répondu à 22 questions visant à évaluer leurs compétences et leurs connaissances en matière de protection de la vie privée en ligne. Les données de 2023 sont analysées à la date du 19/07/2023 et présentées dans le rapport. S’il existe une différence avec les résultats de la page web, cela signifie que davantage de personnes ont participé depuis le 19 juillet et que le résultat a légèrement changé.