Etude Cloudera : un tiers des données des entreprises françaises ne sont pas utilisées efficacement

août 2023 par Coleman Parkes Research, l’étude Evolve Data Study commanditée par Cloudera

L’étude a été menée auprès de 850 décideurs informatiques (ITDM) au sein de la région EMEA à propos des pratiques de leur organisation en matière de cloud et de gestion des données. Elle a également exploré les défis auxquels elles sont confrontées afin d’exploiter pleinement ces données.

Les données : une ressource sous exploitée par les entreprises

Près de trois décideurs français sur cinq (60 %) déclarent utiliser un environnement hybride, combinant à la fois des solutions de cloud privé et de cloud public. Pourtant, plus des trois quarts (77 %) reconnaissent qu’il est difficile de tirer pleinement parti de la valeur des données lorsqu’elles sont stockées dans différents environnements cloud et sur site.

L’étude révèle également que neuf décideurs informatiques interrogés sur dix (90 %) prévoient de migrer davantage de données vers le cloud au cours des trois prochaines années, citant les 3 principaux moteurs de cette transformation :

• la réduction des coûts (44 %) ;

• l’optimisation du stockage et de la sauvegarde des données (42 %) ;

• l’amélioration de l’accessibilité des données (41 %).

En effet, si seulement 6 % ont rapatrié des données sur site au cours des 12 derniers mois, 71 % prévoient de les rapatrier sur site dans les 3 prochaines années. Les résultats de l’étude indiquent que certaines entreprises hésitent à transférer une plus grande partie de leurs données vers le cloud en raison de plusieurs préoccupations majeures. Parmi elles, on retrouve :

• les craintes liées au verrouillage du fournisseur (56 %) ;

• les préoccupations en matière de gouvernance des données et de protection de la vie privée (52 %) ;

• les problèmes de performance lors du traitement de grands ensembles de données en temps réel (51 %).

En outre, la moitié des personnes interrogées (49 %) déclarent que les inquiétudes en matière de cybersécurité liées à la non-conformité constituent un autre obstacle important à la migration.

« De nombreuses organisations se sont engagées vers le cloud, mais sont souvent contraintes de rapatrier une partie de leurs données sur site en raison de préoccupations liées aux coûts, à la gouvernance et à la souveraineté. Par ailleurs, la dispersion au sein d’environnements cloud hybrides pose de réelles difficultés pour exploiter pleinement la valeur de leurs actifs informatiques », déclare Sophie Papillon, Regional Vice-President France chez Cloudera. « Les organisations doivent être en mesure d’exploiter leurs données en toute sécurité, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Avant de prendre des décisions en matière de cloud, il est primordial que les entreprises aient une stratégie de données claire, qu’elles aient une bonne compréhension de leurs données et de leurs cas d’usage ».

Des craintes liées à la prolifération des outils d’analyse et aux silos de données

Afin de valoriser au maximum leurs données, les organisations recourent de plus en plus aux solutions d’analytique. Ces outils sont principalement utilisés par les services informatiques (70 %), suivis par le marketing (52 %), les ventes (49 %), la finance (48 %), les opérations (42 %) et les ressources humaines (28 %). Cependant, 63 % des décideurs informatiques s’inquiètent de la prolifération des outils d’analyse au sein de leur entreprise ; au nombre de 5 en moyenne.

Par ailleurs, deux tiers (66%) considèrent que les silos de données constituent un obstacle majeur qui empêche leur organisation de prendre des décisions en temps réel. Le même nombre de répondants rapportent que cette situation entraîne une perte financière.

« Les métiers souhaitent exploiter la puissance de l’analyse des données pour obtenir un avantage concurrentiel. Cependant, le déploiement de multiples solutions ponctuelles entraîne une complexité accrue et fragmente les informations », poursuit Sophie Papillon. « Les entreprises qui parviennent à exploiter leurs données efficacement et rapidement, où qu’elles se trouvent, bénéficient d’un avantage concurrentiel significatif ».

Méthodologie de l’étude :

Menée par Coleman Parkes Research, l’étude Evolve Data Study commanditée par Cloudera a été menée auprès de 850 décideurs informatiques responsables de l’analyse des données au sein de leur organisation dans la région EMEA : Royaume-Uni (200), France (200), Allemagne (200), Espagne (100), Italie (100), Moyen-Orient (50). Les personnes interrogées travaillent au sein d’organisations comptant plus de 1 000 employés dans les secteurs suivants : finance, banque, assurance, production, télécommunications, commerce de détail et e-commerce, santé et life sciences, gouvernement et secteur public, technologie et logiciels, énergie, éducation, médias, loisirs et divertissements. L’étude a été menée entre mars et avril 2023.