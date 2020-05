Commvault nomme Grégory Villard au poste de Country Manager pour la France et le Maghreb

mai 2020 par Marc Jacob

Diplômé d’un Master en Finance de l’ESCM, Grégory Villard débute sa carrière en 2001 chez COLT Télécom en tant qu’Ingénieur Commercial. En 2008, Il intègre Quantum, spécialiste du stockage, comme commercial dédié aux Grands Comptes avant d’y être promu Directeur Commercial pour la France et le Benelux en 2013.

C’est en 2018 que Grégory Villard arrive chez Commvault au poste de Directeur Commercial Global accounts pour l’Europe du Sud et l’Europe Centrale. Nommé aujourd’hui Country Manager France et Maghreb, il prend en charge la direction et le développement de la société dans l’hexagone et en Afrique du nord. Proche du terrain, de ses clients et de ses partenaires, Grégory Villard entend bien contribuer au succès de Commvault en mettant à profit ses 20 années d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies. Son goût du challenge sera également un atout considérable pour l’entreprise qui a initié une transformation majeure depuis 2019, avec notamment l’arrivée d’un nouveau CEO, la redéfinition de son portefeuille de solutions, une opération de croissance externe avec le rachat de Hedvig et le développement de nouveaux services.