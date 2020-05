Avec l’alliance entre Intrinsec et sa filiale INQUEST dans le Cyber, Stelliant confirme sa stratégie de partenariats

mai 2020 par Marc Jacob

INQUEST, filiale spécialisée dans le conseil et la prévention des risques du groupe Stelliant, spécialiste français des services à l’assurance, s’associe à Intrinsec, expert en cyber sécurité, pour lancer une offre partenaire unique sur le marché de la réponse à incidents cyber pour les entreprises.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie déployée par Stelliant depuis plusieurs années : proposer une galaxie de services performants à ses clients, fondée sur des partenariats solides, en sélectionnant les meilleurs experts de chaque métier.

INQUEST et Intrinsec ont décidé de structurer leur collaboration actuelle, ayant constaté que leur association d’expertises répond particulièrement bien aux besoins des entreprises et de leurs assureurs. Ce partenariat pourra, dans un deuxième temps, être consolidé par des échanges capitalistiques pour conforter l’engagement et la volonté de l’ensemble des parties dans la durée.

Les assureurs qui font déjà confiance à INQUEST ont pu déjà pu faire bénéficier à leurs assurés de l’efficacité du dispositif avec un accueil positif.