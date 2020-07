Commvault lance son nouveau programme « Simply Rewarding Partner Advantage »

juillet 2020 par Marc Jacob

Grâce à cette évolution, les partenaires de Commvault bénéficieront de nouveaux avantages, sur des commandes uniques, leur croissance ou encore leurs performances.

Les partenaires auront également plus de flexibilité à tous les niveaux de programme avec un potentiel de profit prédictible et un soutien à la croissance. Enfin, les avantages liés à l’enregistrement des transactions et les primes pour les nouveaux vendeurs partenaires offriront des principes directeurs transparents et des gains d’efficacité opérationnelle pour accélérer le cycle de vente et le paiement des avantages financiers.

Le programme repose sur quatre piliers clés : des produits innovants prêts à être commercialisés, une équipe de vente qui travaille en collaboration étroite, une stratégie de distribution et un écosystème construit pour le succès, et un programme rentable et prédictible. La combinaison de ces éléments aide les partenaires à développer leurs activités avec Commvault de manière transparente.

Grâce à ce programme, les partenaires de Commvault accèdent à ses solutions de gestion de données intelligentes, à la pointe de l’innovation, et bénéficient d’un soutien commercial dédié, de processus simplifiés et de nouvelles possibilités de collaboration et de réponses aux besoins des clients. Les partenaires continueront également à bénéficier des caractéristiques déjà existantes comme notamment les trois niveaux du programme, les primes pour l’enregistrement des affaires et les remises basées sur les performances. Les nouveaux éléments du programme consistent en des fonds de développement marketing basés sur des propositions, de nouvelles incitations pour les vendeurs et une nouvelle pratique de gouvernance pour l’enregistrement des affaires. Commvault continuera d’investir dans son portail partenaires, dans la formation et l’accréditation des vendeurs et des techniciens, dans les outils de devis et de demande de propositions, et dans un centre de demande partenaires pour accélérer l’acquisition de nouveaux clients

Les améliorations du programme Partner Advantage de Commvault sont d’ores et déjà disponibles pour tous les fournisseurs de solutions et les partenaires distributeurs. Commvault annoncera prochainement des ameliorations supplémentaires concernant d’autres types de partenaires commerciaux parmi lesquels les fournisseurs de services cloud, de services gérés et de services professionnels. Plus d’informations sont disponibles sur la page partenaire de Commvault.