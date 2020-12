Commentaire - Vaccin et COVID-19, nouvel enjeu pour les hackers

décembre 2020 par Adam Bangle, Vice President EMEA chez BlackBerry

« Alors que le pays se prépare à l’implémentation imminente de la stratégie de vaccination contre la COVID-19, il était inévitable que les différentes parties prenantes soient prises pour cibles par les cybercriminels. Contrairement aux groupes de hackers plus amateurs, les groupes « professionnels » commandités par les États utilisent la surface d’attaque disponible et leurs capacités afin de trouver un moyen d’entrer dans le système, coûte que coûte, même si aucune vulnérabilité n’est connue. Les services et les dispositifs connectés restent les cibles les plus plébiscitées par les hackers, expliquant l’utilisation grandissante des attaques phishing par email. »

« Les différentes parties prenantes participant à la distribution des vaccins COVID-19 devraient probablement faire appel à un tiers pour gérer la protection de leurs données. Effectivement, nombreuses sont celles qui souffrent d’un manque de ressources, limitant ainsi leur capacité à protéger efficacement leurs biens et leurs données. Mais ce n’est pas une excuse. Le temps est venu de prendre réellement conscience des enjeux et des faiblesses afin d’apporter une solution appropriée à ce problème. »

« Du point de vue de la protection de la vie privée, une centralisation des données est nécessaire si nous voulons assurer un déploiement efficace du vaccin ou de solutions destinées à lutter contre l’épidémie, au moins sur le court terme. Les entités qui ne sont pas en mesure de gérer les systèmes et leur sécurité en autonomie devraient faire appel à un partenaire dont c’est la spécialité. Certes, cette solution induit également des risques, mais cette alternative sera toujours plus souhaitable que de faire face aux conséquences très coûteuses d’un échec ou de la compromission d’une opération ».