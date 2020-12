Commentaire McAfee : Black Friday & Cyber Monday

décembre 2020 par Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee

Avec le Black Friday, le Cyber Monday et Noël qui approche, la saison des achats pour les fêtes est officiellement ouverte. Dans le contexte actuel qui favorise le e-commerce, 1 consommateur français sur 4 (28%) déclarent qu’ils achètent davantage en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19 (d’après l’étude State of Today’s Digital e-Shopper Survey publiée par McAfee en novembre dernier). A cet effet, les consommateurs doivent redoubler de vigilance lorsqu’ils vont faire leurs achats en ligne pour protéger leurs données personnelles et éviter de s’exposer à la cybercriminalité.

"Le Black Friday est un champ de mines pour les acheteurs et représente une énorme opportunité pour les cybercriminels de tirer profit des acheteurs peu méfiants. Avec la pandémie, de nombreuses personnes ont dû réduire leurs dépenses cette année, et pour compenser, beaucoup d’entre eux espèrent faire de bonnes affaires lors du Black Friday. Toutefois, une augmentation des achats en ligne cette année est à anticiper, c’est pourquoi les chasseurs de promos doivent rester vigilants avant de communiquer leurs informations personnelles lorsqu’ils font des achats en ligne.

Cette année en particulier, les acheteurs en ligne doivent se méfier des cybercriminels qui vont surveiller de près les achats sur le net. Les récentes recherches de McAfee ont révélé que 50% des français estiment que les escroqueries en ligne sont plus fréquentes pendant les fêtes de fin d’année. Malgré cela, 25% des consommateurs ne prévoient pas de changer leurs comportements d’achats en ligne, s’exposant ainsi à davantage de risques et augmentant leurs chances d’être arnaqués.

Les consommateurs doivent se rappeler que si une offre semble être trop belle pour être vraie, elle ne l’est probablement pas. Il en va de même pour les courriels et les messages des commerçants, même ceux auxquels les français font confiance par habitude notamment. Moins de la moitié (41%) des Français admettent vérifier si les courriels et les SMS du Black Friday ou du Cyber Monday qu’ils ont reçu sont authentiques et dignes de confiance.

Il ne faut pas oublier que les cybercriminels peuvent facilement concevoir des e-mails identiques en se faisant passer pour les marques que les consommateurs connaissent afin de les piéger. Si un important rabais est offert par email, il est préférable de consulter directement le site web de la marque ou du commerçant, plutôt que de cliquer sur les liens directs reçu par email ou par SMS."

Les conseils de McAfee pour acheter en toute sécurité lors du Black Friday et du Cyber Monday :

• Aller à la source. Un moyen simple d’éviter les contrefaçons du Black Friday ou du Cyber Monday est de consulter le site web du commerçant.

• Éviter les offres "trop belles pour être vraies". Avec le Black Friday et le Cyber Monday, on souhaite économiser autant que possible. Il faut savoir que si une offre semble trop belle pour être vraie, elle ne l’est probablement pas. En effet, les cybercriminels tentent d’attirer les consommateurs par le biais du phishing afin que ces derniers exposent leurs données personnelles. Il est préférable de faire confiance aux offres qui sont annoncées directement par le vendeur. Et, s’il y a un doute sur la légitimité ou la dangerosité d’un site web, il faut vérifier ce dernier avec une solution de sécurité.

• Payer avec une carte de crédit. Les cartes de crédit offrent globalement une meilleure protection contre la fraude financière que les cartes de débit. Les achats frauduleux ne seront pas imputés au consommateur et les voleurs ne pourront pas vider les comptes bancaires dont les numéros de compte auraient été exposés. Toute utilisation anormale d’un numéro de carte de crédit sera automatiquement signalée ou non approuvée par la banque.

• Toujours être prudent. Les Wi-Fi public peuvent sembler être une bonne idée, mais si les utilisateurs ne sont pas prudents, ces derniers pourraient exposer à leur insu des informations personnelles ou des détails de carte de crédit à des cybercriminels faisant du reniflage réseau (sniffing). Si des transactions doivent être effectuées sur une connexion Wi-Fi publique, il est recommandé d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour sécuriser la connexion.

• Utiliser une authentification à plusieurs facteurs. Il est possible de vérifier l’authenticité des utilisateurs numériques et d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire afin de protéger les données et informations personnelles des utilisateurs.

• Naviguer avec précaution. En ajoutant un outil de sécurité comme McAfee WebAdvisor, cette solution permettra de bloquer les logiciels malveillants et les sites de phishing.

• Protéger l’identité. On peut protéger ses informations personnelles et financières lors d’achats en ligne avec McAfee Identity Theft Protection intégrant des outils de récupération au cas où notre identité serait compromise.