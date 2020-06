Comment rendre les data centers plus vertueux ?

juin 2020 par DATA4

Le numérique figure parmi les secteurs les plus énergivores. En effet, selon le rapport de Gesi Smarter 2030, il est responsable de 2,3 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.

Les data centers, qui ont connu un développement phénoménal au cours de ces dernières années, représentent le socle de l’économie numérique. A cet égard, ils se doivent de répondre aux enjeux de protection de l’environnement et ainsi de mettre tout en œuvre pour être plus vertueux.

Sur ce marché, les capacités de stockage ont été multipliées par 25, le trafic réseau par 10 et les quantités de calcul ont augmenté de 550 % selon les chiffres de Science[1]. Alors qu’on pourrait s’attendre à un accroissement de l’empreinte énergétique des data centers proportionnel à cette croissance exponentielle des capacités, cette activité n’a généré qu’une progression de la consommation d’énergie de 6 % et le secteur participe à hauteur de 1 % de la consommation électrique mondiale et de 0,5 % des émissions de CO2[2].

Même si cette hausse reste mesurée au regard de l’explosion du volume de données échangées et stockées, il est nécessaire de continuer à œuvrer afin d’inscrire les data centers dans un cycle toujours plus vertueux et respectueux de l’environnement.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, DATA4, opérateur et investisseur européen majeur sur le marché des data centers qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable en matière d’innovation, a mis en avant dans l’infographie ci-jointe* les 3 résolutions à suivre :

1. Innover grâce à un design vertueux pour diminuer la consommation liée au refroidissement

2. Maîtriser les fondamentaux en matière de normes, d’indicateurs clés et de qualité de l’énergie

3. Optimiser la performance environnementale de son centre de données grâce à une méthode globale de mesure et d’analyse du cycle de vie