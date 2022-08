Comment protéger votre ordinateur contre les cybermenaces ? 10 étapes à suivre dès l’achat

août 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

"Je n’ai rien à cacher, je ne suis pas la cible des cyber criminels.” Bien sûr, pour la majorité d’entre nous, notre nouvel ordinateur ne contiendra ni documents “secret défense” ni les futurs plans d’une machine révolutionnaire. Pour autant, notre vie, privée, nos informations personnelles, nos comptes en ligne, nos comptes bancaires ainsi que la puissance de notre nouvelle machine intéressent les cyber criminels. Dans son rapport d’activité 2021, Cybermaveillance.gouv.fr note que les 3 principales recherches d’assistance effectuées sur la plate-forme sont : l’hameçonnage (31%), le piratage de compte (19%) et le faux support technique (13%). Car si nos informations personnels n´intéressent pas les cybercriminels de haut vol, ils sont là cibles des nombreux arnaqueurs, qui eux aussi, voient leur métier se numériser.

Voici dix conseils pour vous assurer de la sécurité de votre nouvel ordinateur.

1. Appliquez les mises à jour automatiques du système d’exploitation et de tout logiciel fonctionnant sur le PC.

2. Supprimez les bloatware (logiciels préinstallés) qui accompagnent souvent les PC. Vérifiez au préalable si vous ne reconnaissez pas un logiciel pour vous assurer que sa suppression ne dégradera pas les performances. Moins il y a de logiciels sur la machine, moins les attaquants ont la possibilité d’en exploiter les bugs.

3. Installez un logiciel de sécurité multicouche provenant d’un fournisseur tiers réputé et tenez-le à jour.

4. Configurez des sauvegardes et, idéalement, sauvegardez une copie des données sur un dispositif de stockage distant maintenu hors ligne.

5. Sécurisez le navigateur en réglant les paramètres de confidentialité et de sécurité et en vous assurant qu’il dispose de la dernière version.

6. Activez et configurez votre pare-feu sur le système d’exploitation et le routeur domestique, en vous assurant qu’il est protégé par un mot de passe fort.

7. Téléchargez une application d’authentification multi-facteurs afin de protéger vos comptes contre le détournement par hameçonnage et autres attaques.

8. Évitez d’utiliser des clés USB qui ne vous appartiennent pas, au cas où elles contiendraient des logiciels malveillants.

9. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour vous assurer que toutes vos informations d’identification sont uniques, solides et difficiles à pirater.

10. Ne téléchargez que des applications/fichiers provenant de sources fiables et évitez les logiciels piratés, qui sont souvent piégés par des malwares.

Dernier conseil, faites toujours preuve de prudence, ne répondez pas aux courriels et messages en ligne non sollicités et assurez-vous que le chiffrement de votre appareil est activé.