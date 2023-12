Cloudera annonce de nouveaux partenariats pour faire progresser l’IA générative

décembre 2023 par Marc Jacob

Cloudera, Inc a noué de nouveaux partenariats afin d’optimiser l’usage de l’IA générative chez ses clients. Parmi les entreprises qui ont signé avec Cloudera des accords stratégiques figurent Pinecone, la société de bases de données vectorielles qui fournit une mémoire à long terme pour l’IA, et AWS, qui fournit avec sa solution AWS Bedrock un ensemble d’outils pionniers visant à développer l’IA générative sur AWS.

L’accord stratégique avec Pinecone prévoit l’intégration de l’expertise de l’entreprise en matière de bases de données vectorielles d’IA au sein de la plateforme de données Cloudera. Ce partenariat vise à transformer la façon dont les organisations exploitent la puissance de l’IA, afin d’optimiser leurs opérations et d’améliorer l’expérience client.

Le nouveau partenariat avec AWS vise quant à lui à permettre la création de capacités d’IA générative dans la plateforme Cloudera, en utilisant la puissance d’Amazon Bedrock, un service sans serveur entièrement géré.

Favoriser le développement d’applications alimentées par l’IA avec Pinecone

Pinecone, leader sur ce marché, fournit une infrastructure essentielle pour l’IA générative. Cet outil permet de stocker et rechercher des représentations de données d’IA (« vector embeddings ») sur la base de la similarité sémantique, une tâche pour laquelle les bases de données traditionnelles sont souvent inefficaces. Cette capacité est essentielle pour fournir un contexte aux requêtes dans les applications qui utilisent de grands modèles de langage (LLM) et réduit considérablement les résultats erronés, communément appelées "hallucinations", améliorant ainsi la précision et la pertinence des réponses fournies par les applications de recherche et d’IA générative.

Grâce à ce partenariat, Cloudera intègre la base de données vectorielles de Pinecone au sein de sa propre plateforme. Cette intégration va permettre aux organisations de créer et de déployer plus facilement sur Cloudera des applications hautement évolutives et alimentées par l’IA en temps réel. Elle comprend également le lancement d’un nouveau prototype d’apprentissage automatique appliqué (AMP) qui permettra aux développeurs d’établir et de déployer rapidement de nouvelles bases de connaissances à partir des données de leurs propres sites web.

Créer des applications d’IA générative plus facilement avec Amazon Bedrock

Cloudera a également signé un accord de partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS), renforçant ainsi sa collaboration avec AWS et son engagement à accélérer et à mettre à l’échelle la gestion de données et l’analyse de données natives pour le cloud sur AWS. Par ce partenariat, Cloudera souhaite permettre à ses clients de créer des applications d’IA rapidement et à moindre coût en développant des capacités et des intégrations entre Cloudera Machine Learning et l’IA générative sur AWS, et permettre aux spécialistes des données qui utilisent Cloudera Data Platform (CDP) de bénéficier d’une productivité alimentée par l’IA en intégrant des fonctions d’IA générative à CDP.

Grâce à la puissance d’Amazon Bedrock, les clients peuvent rapidement et facilement créer des applications d’IA générative en utilisant ces nouvelles capacités disponibles sur Cloudera. En tirant parti des capacités offertes par Amazon Bedrock, les organisations peuvent également optimiser leurs processus d’analyse de données, extraire des informations cruciales et acquérir un avantage concurrentiel significatif.