Citrix nomme une nouvelle vice-présidente Channel pour la région EMEA

février 2021 par Marc Jacob

Citrix annonce la nomination de Pilkku Aasma au poste de vice-présidente, Channel EMEA. Elle est dorénavant responsable du renforcement de l’engagement de l’entreprise envers son écosystème de partenaires EMEA et leur succès et rentabilité à long terme. Elle a pour mission de donner la priorité à l’expansion des compétences et des capacités de ceux-ci en matière d’espace de travail numérique pour soutenir une expérience de travail à distance de qualité pour les collaborateurs. Pilkku Aasma succède à Daren Finney, qui a été promu directeur des opérations Channel au niveau mondial. Tous deux opèreront sous la responsabilité de Bronwyn Hastings, vice-présidente senior Channel Monde.

Pilkku rejoint Citrix après vingt ans d’expérience à des postes de direction sur divers marchés chez Microsoft. Plus récemment, elle était en charge des ventes et du marketing pour les TPE-PME en Allemagne. Auparavant, elle était directement responsable des 40 000 partenaires de Microsoft en Allemagne, et a occupé divers postes de direction des ventes et des opérations à travers toute l’Europe.

Originaire d’Estonie, Pilkku Aasma a obtenu une licence en gestion des affaires internationales à l’Université Internationale Concordia de Tallinn. Elle est également titulaire d’un diplôme en marketing exécutif de la Kellogg School of Management, à la Northwestern University de Paris et d’un diplôme de direction exécutive de la London Business School. Pilkku Asma sera basée à Munich.