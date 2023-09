Checkmarx présente les résultats d’un nouveau rapport mondial intitulé " Global CISO Survey

septembre 2023 par Checkmarx

Checkmarx présente les résultats d’un nouveau rapport mondial intitulé " Global CISO Survey : The Growing Impact of AppSec on Business " mettant en évidence l’importance croissante et critique de la sécurité applicative dans la conversion des leads clients. Les RSSI sont ainsi de plus en plus appelés à démontrer les processus de sécurité appliqués à leurs produits et services numériques et à développer leurs activités, ce qui favorise les opportunités d’ajustement des processus organisationnels.

Le rapport s’appuie sur les résultats d’une enquête mondiale conduite en mars 2023 auprès de 200 RSSI et autres responsables de la sécurité.

Principales conclusions :

84% des RSSI interrogés déclarent être invités à participer à la clôture des ventes des produits et services au sein de leur organisation, ce qui démontre le lien de plus en plus étroit entre AppSec et croissance de l’entreprise.

Le niveau de sécurité applicative de l’entreprise impacte la décision d’achat des prospects pour 96% des sondés.

77% estiment gérer au minimum la moitié des activités de leur entreprise avec des applications clés dont les équipes internes doivent assurer la sécurité.

" Les entreprises progressent aujourd’hui rapidement dans leurs initiatives de transformation numérique, mais les applications qui soutiennent ces activités ne cessent de se complexifier. Les RSSI ont un besoin critique de consolidation en matière d’alertes de sécurité, de rapports et de tableaux de bord, pour optimiser la gestion des risques et la hiérarchisation des tâches de remédiation des développeurs ", déclare Sandeep Johri, CEO de Checkmarx. "Ils doivent de plus en plus démontrer la sécurité des produits et services de leur entreprise lors de la signature de nouveaux contrats et les discussions au sein des conseils d’administration leur offrent davantage d’opportunités pour réajuster les processus organisationnels. Ces tendances et les besoins qui en découlent sont à l’origine de l’innovation continue, de l’ouverture et de la consolidation croissantes de notre plateforme de sécurité applicative cloud-native Checkmarx One."

96% des sondés déclarent que leurs prospects prennent au moins occasionnellement en compte le niveau de sécurité applicative lors de l’acquisition d’un nouveau produit ou service.

Une tendance forte dans le secteur Banque / Finance

Selon l’étude, le secteur règlementé des services bancaires et financiers est plus régulièrement confronté à cette demande que les autres marchés : 50% des RSSI déclarent que l’AppSec est fortement pris en compte dans les décisions d’achat, contre 24% par exemple dans le secteur de l’industrie. Pour autant et sur l’ensemble des marchés, le nombre de prospects souhaitant connaître le niveau de sécurité applicative avant de s’engager est en régulière augmentation.

À propos de l’étude

L’enquête a été réalisée en ligne par une société d’étude indépendante. Le panel de répondants est constitué de RSSI, de Responsables sécurité, de DSI, de RSSI adjoints, de Responsables sécurité adjoints et de DSI adjoints d’entreprises basées en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine. Opérant dans divers secteurs d’activité (la banque et la finance, l’assurance, les logiciels, la technologie, l’ingénierie, la fabrication, l’industrie et le secteur public), le chiffre d’affaires annuel de ces organisations est supérieur ou égal à 750 000 000 $. Les personnes interrogées ont été contactées via le panel de recherche et invitées par courriel à répondre à l’enquête. Les réponses à la plupart des questions non numériques ont été randomisées afin d’éviter de biaiser l’ordre des réponses.